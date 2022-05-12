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В Хабаровском крае РФ в воинской части произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие – СМИ

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Причина взрыва и количество пострадавших не уточняется
Причина взрыва и количество пострадавших не уточняется
Фото: depositphotos.com

В воинской части в Хабаровском крае (РФ) произошел взрыв, в результате чего один человек погиб, несколько получили ранения. Об этом 12 мая сообщило в Telegram пропагандистское российское агентство ТАСС.

Источник агентства в экстренных службах заявил, что взрыв произошел в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края.

Известно как минимум об одном погибшем. Причина взрыва и количество пострадавших не уточняются.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

В то время как Россия ведет войну на территории Украины, на ее территории происходят взрывы на инфраструктурных объектах в разных населенных пунктах, преимущественно в приграничной зоне.

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Источники "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор". После этого неоднократно сообщалось о взрывах и пожарах на разных объектах в этом и других регионах РФ, граничащих с Украиной.

1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Местные власти заявляли, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте". Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности к этому Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

В ночь на 25 апреля в Фокинском районе Брянска, который находится недалеко от границы с Украиной, произошел пожар на территории нефтебазы, а через несколько минут загорелось хранилище горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей. Местные жители говорят, что перед пожаром были взрывы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк связал происходящее с кармой за убийства украинских детей. Он считает, что Россия перенесет боевые действия на свою территорию – это произойдет из-за интенсивности войны, которую РФ "предложила" миру.

Теги: Россия, взрыв, воинская часть, Хабаровский край, погибшие, ранение, войска
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