В Минобороны КНДР заявили, что не поставляют оружие и боеприпасы в Россию

По его словам, КНДР никогда раньше не экспортировала оружие или боеприпасы в Россию и "не планирует их экспортировать".

В минобороны заявили, что слухи о поставках оружия РФ "распространяют США, они направлены на то, чтобы запятнать имидж КНДР".

5 сентября газета The New York Times и канал CNN со ссылкой на источники сообщили, что Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет малой и средней дальности у Северной Кореи. Представители властей США не раскрыли детали поставок, в том числе о том, какое именно вооружение Пхеньян передает Москве, в каком объеме и в какой срок. Однако, по словам анонимного американского чиновника, ожидается, что Россия в будущем может также закупить северокорейскую военную технику.