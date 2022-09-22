В Минобороны КНДР заявили, что не поставляют оружие и боеприпасы в Россию

По его словам, КНДР никогда раньше не экспортировала оружие или боеприпасы в Россию и "не планирует их экспортировать".
В минобороны заявили, что слухи о поставках оружия РФ "распространяют США, они направлены на то, чтобы запятнать имидж КНДР".
5 сентября газета The New York Times и канал CNN со ссылкой на источники сообщили, что Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет малой и средней дальности у Северной Кореи. Представители властей США не раскрыли детали поставок, в том числе о том, какое именно вооружение Пхеньян передает Москве, в каком объеме и в какой срок. Однако, по словам анонимного американского чиновника, ожидается, что Россия в будущем может также закупить северокорейскую военную технику.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники. По мнению журналистов, при сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне Москва вынуждена будет сокращать использование артиллерии.
30 августа в Белом доме сообщили, что РФ закупила беспилотники у Ирана.
6 сентября спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что пока нет признаков того, что РФ уже закупила артиллерийские снаряды у Северной Кореи. По его словам Кирби, если покупка запланирована, это свидетельствует о том, "в каком отчаянии" находится президент РФ Владимир Путин.