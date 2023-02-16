В Молдове в четвертый раз нашли обломки ракеты у границы с Украиной после атак России

Обломки ракеты в селе Ларга на границе с Черновицкой областью выявили патрульные приграничной полиции Молдовы, отметили в МВД страны Фото: mai.gov.md

Об этом сообщается в Facebook МВД Молдовы.

"Это четвертый случай, когда остатки ракет после бомбардировок Украины попадают на территорию Республики Молдова. Как и в предыдущих случаях, компетентными органами в установленном порядке предпринимаются все необходимые действия для обеспечения безопасности граждан", – говорится в сообщении.

Ночью 16 февраля РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину. Было выпущено 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.