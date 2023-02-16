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В Молдове в четвертый раз нашли обломки ракеты у границы с Украиной после атак России

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Обломки ракеты в селе Ларга на границе с Черновицкой областью выявили патрульные приграничной полиции Молдовы, отметили в МВД страны
Обломки ракеты в селе Ларга на границе с Черновицкой областью выявили патрульные приграничной полиции Молдовы, отметили в МВД страны
Фото: mai.gov.md

Патрульные приграничной полиции Молдовы в селе Ларга на границе с Черновицкой областью обнаружили обломки ракеты после атаки России по территории Украины в ночь на 16 февраля.

Об этом сообщается в Facebook МВД Молдовы.

"Это четвертый случай, когда остатки ракет после бомбардировок Украины попадают на территорию Республики Молдова. Как и в предыдущих случаях, компетентными органами в установленном порядке предпринимаются все необходимые действия для обеспечения безопасности граждан", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM/posts/pfbid02FoiDFK5fEdsD9Sxk4dBFen2BFdCnbiFDV3FrfmPmrxvhAs1gTomU6KFdyQ5zBwXzl

Ночью 16 февраля РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину. Было выпущено 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

Контекст:

Первый раз российская ракета упала на севере Молдовы 31 октября 2022 года.

Во время атаки России по Украине 5 декабря в Молдове также упала неразорвавшаяся ракета, ее в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью обнаружили пограничники, проинформировало МВД Молдовы. СМИ указали, что упала ракета типа С-300. Тогда президент Молдовы Майя Санду после ракетной атаки РФ призвала усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины, а пограничная полиция открыла уголовное дело.

14 января в Бричанском районе, который граничит с Украиной, пограничники обнаружили обломки ракеты после массированной атаки РФ на Украину. Этот случай стал третьим зафиксированным падением ракеты на территорию республики. 15 января в МВД Молдовы заявили о подрыве найденных фрагментов ракеты, заявив, что в ее боеголовке было 80 кг взрывчатого вещества. 1 февраля в МВД Молдовы рассказали, что обломки, найденные 14 января, принадлежат ракете системы ПВО С-300.

Теги: Россия, Украина, Молдова, полиция, граница, пограничники, война России против Украины, ракета
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