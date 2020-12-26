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В Нигерии выявили новый штамм COVID-19

За последнюю неделю в Нигерии зафиксировали увеличение количества зараженных коронавирусом на 52%, сообщил директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг.

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В Африке зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом
В Африке зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом
Фото: EPA

В Нигерии обнаружили новый, более заразный, штамм коронавируса, сообщило агентство Reuters со ссылкой на директора Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джона Нкенгасонга. 

По его словам, новый вирус ­– это "отдельная линия от Великобритании и Южной Африки" и этот вопрос требует дополнительного исследования.

Новый штамм выявлен на фоне роста в Нигерии заражений коронавирусом. За последнюю неделю страна сообщила о росте числа случаев заболевания на 52%, а Южная Африка — на 40%, сказал Нкенгасонг.

При этом никаких доказательств, что росту заражений способствовал именно новый штамм, сейчас нет, подчеркнул он. Нкенгасонг предупредил, что в Нигерии слабее геномный надзор, чем в Великобритании, и сказал, что для изучения образцов потребуется больше времени.

Как отмечает агентство, в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки с населением более 200 млн человек, зарегистрировано меньше случаев коронавирусной инфекции, чем во многих других странах континента. Так, в среду, 23 декабря, количество зараженных было более 80 тыс. человек. Ежедневно регистрируемые случаи впервые в этом месяце превысили 1000.

По данным Африканского CDC, в Африке зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражений коронавирусом.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса. Сначала сообщалось, что такое решение могут принять и украинские власти. Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пока закрывать авиасообщение с Великобританией Украина не будет.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Великобритания, Нигерия, Южная Африка, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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