ГОРДОН
 
 
МИР

В отставку уходит глава минобороны Армении – СМИ

Министр обороны Армении Давид Тоноян покидает свой пост не по собственному желанию, сообщили издания "Аравот" и "Sputnik Армения".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тоноян возглавлял ведомство с мая 2018 года
Тоноян возглавлял ведомство с мая 2018 года
Фото: Shushan Stepanyan / Facebook

Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку, сообщает издание "Аравот".

По данным издания, на этом посту его заменит главный советник премьер-министра страны Вагаршак Арутюнян. Он был министром обороны Армении в 1999–2000 годах.

"Sputnik Армения" в своем Telegram-канале написало, что Тоноян покидает свой пост, но "отставка – не его решение."

Новость об отставке Тонояна опубликована на фоне заключения соглашения о судьбе Нагорного Карабаха. Он был главой минобороны с мая 2018 года.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

По условиям соглашения, Армения должна до 20 ноября освободить Кельбаджарский и Агдамский районы, а также территории в Газахском районе, а до 1 декабря – Лачинский район, сказано в тексте заявления, которое опубликовано на сайте Кремля. В частности, 20 ноября ожидается вывод вооруженных сил Армении из Агдама, а к 1 декабря – из Лачина.

Позже Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября.

После принятия заявления появились сообщения о том, что армяне массово бежали из районов Нагорного Карабаха, переходящих под контроль Азербайджану. Некоторые при этом поджигали свои дома.

17 ноября президент страны Армен Саркисян заявил, что Армения проиграла в навязанной ей войне, как на поле боя в Нагорном Карабахе, так и на дипломатической арене, поэтому правительство Никола Пашиняна и национальное собрание должны самораспуститься.

Теги: Армения, Нагорный Карабах, отставка, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шепелев поспорил с отцом из-за своего сына
Шепелев поспорил с отцом из-за своего сына
"Ничего себе! Как же молодо выглядит!", "Не более 30!", "Шикарная". Фаны Преснякова оценили его пост к 74-летию мамы
"Ничего себе! Как же молодо выглядит!", "Не более 30!", "Шикарная". Фаны Преснякова оценили его пост к 74-летию мамы
"Воспоминания, воспоминания". Певица Slavia показала, какой была ее свадьба с Dzidzio
"Воспоминания, воспоминания". Певица Slavia показала, какой была ее свадьба с Dzidzio
Клуни рассказал, как изменилась его жизнь после брака и рождения детей
Клуни рассказал, как изменилась его жизнь после брака и рождения детей
Потап показал утро с Каменских
Потап показал утро с Каменских
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
73 года в браке. Букингемский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II c мужем
73 года в браке. Букингемский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II c мужем
  Maria. Maruv с голыми ягодицами и автоматом появилась в новом клипе. Видео
  Maria. Maruv с голыми ягодицами и автоматом появилась в новом клипе. Видео
"Послеродовое восстановление". Гвоздева показала упражнения для ног и ягодиц
"Послеродовое восстановление". Гвоздева показала упражнения для ног и ягодиц
  Gorit. Dorofeeva выпустила дебютный клип, примерив новые смелые образы. Видео
  Gorit. Dorofeeva выпустила дебютный клип, примерив новые смелые образы. Видео
Ведущая проекта "Главная тема" Елена Кот: Наша репутация уже стала работать на нас
Ведущая проекта "Главная тема" Елена Кот: Наша репутация уже стала работать на нас Актуально
Спирс во время отдыха в одежде спрыгнула с обрыва в воду
Спирс во время отдыха в одежде спрыгнула с обрыва в воду
За год рэп-историю Украины от ТНМК на YouTube посмотрели 2,5 млн раз
За год рэп-историю Украины от ТНМК на YouTube посмотрели 2,5 млн раз
"Будем квасить!" Полякова рассказала, чем займется во время "карантина выходного дня"
"Будем квасить!" Полякова рассказала, чем займется во время "карантина выходного дня"
"Это и есть наш миссионерский вклад, даже если мы там будем петь полное дерьмо". Лолита ответила Меладзе на призыв бойкотировать новогодние съемки
"Это и есть наш миссионерский вклад, даже если мы там будем петь полное дерьмо". Лолита ответила Меладзе на призыв бойкотировать новогодние съемки
Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич получил результаты повторного теста на COVID-19
Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич получил результаты повторного теста на COVID-19
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS