В правительстве Австрии заявили, что арестуют Путина в случае его приезда в страну

Если Путин ступит на австрийскую землю, должен быть произведен арест, заявила глава МИД Австрии Фото: EPA

"Австрия будет придерживаться своих обязательств по международному праву и уголовному праву... Выдача этого международного ордера на арест от [Международного уголовного суда] МУС означает, что если [Путин] ступит на австрийскую землю, должен быть произведен арест", – сказала Эдтштадлер.

В ответе на запрос "Укринформа" 24 марта федеральное министерство юстиции Австрии также заявляло, что, как участник Римского статута, Австрия выполнит обязательства перед МУС – задержит президента России на своей территории и передаст в Гаагу.

"Австрия является участницей Римского статута. Это значит, что Австрия, как и другие стороны договора, обязана сотрудничать с МУС: ордеры на арест, выданные судом, должны выполняться, а разыскиваемые судом лица должны быть арестованы", – сказано в документе.