В правительстве Австрии заявили, что арестуют Путина в случае его приезда в страну

"Австрия будет придерживаться своих обязательств по международному праву и уголовному праву... Выдача этого международного ордера на арест от [Международного уголовного суда] МУС означает, что если [Путин] ступит на австрийскую землю, должен быть произведен арест", – сказала Эдтштадлер.
В ответе на запрос "Укринформа" 24 марта федеральное министерство юстиции Австрии также заявляло, что, как участник Римского статута, Австрия выполнит обязательства перед МУС – задержит президента России на своей территории и передаст в Гаагу.
"Австрия является участницей Римского статута. Это значит, что Австрия, как и другие стороны договора, обязана сотрудничать с МУС: ордеры на арест, выданные судом, должны выполняться, а разыскиваемые судом лица должны быть арестованы", – сказано в документе.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта.
Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.