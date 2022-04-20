В РФ из-за санкций хотят разрешить автомобили стандарта "Евро-0", в Европе он действовал до 1992 года – СМИ

Издание пишет, что такой проект постановления подготовило правительство РФ, он касается "правил оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период". Документ предусматривает, что выпуск менее экологичных машин коснется только крупных производителей (более 5 тыс. сотрудников).
"Коммерсантъ" объяснило, что сейчас законодательство РФ предписывает выпуск автомобилей стандарта "Евро-5", а "Евро-0" действовал в Европе, США и Японии до 1992 года.
Сложности с выпуском более современных и более экологичных автомобилей возникли в России в связи с приостановкой поставок электронных блоков управления, выяснило российское издание.
"Аналитики отмечают, что потребителям не так важна экология, но снижение уровня безопасности и комфорта отразится на спросе", – пишет "Коммерсантъ".
По его данным, документ "находится в аппарате правительства и проходит заключительные правки".
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Европейский союз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены.
10 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что власти Украины наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".