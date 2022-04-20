В РФ из-за санкций хотят разрешить автомобили стандарта "Евро-0", в Европе он действовал до 1992 года – СМИ

Издание пишет, что такой проект постановления подготовило правительство РФ, он касается "правил оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период". Документ предусматривает, что выпуск менее экологичных машин коснется только крупных производителей (более 5 тыс. сотрудников).

"Коммерсантъ" объяснило, что сейчас законодательство РФ предписывает выпуск автомобилей стандарта "Евро-5", а "Евро-0" действовал в Европе, США и Японии до 1992 года.

Сложности с выпуском более современных и более экологичных автомобилей возникли в России в связи с приостановкой поставок электронных блоков управления, выяснило российское издание.

"Аналитики отмечают, что потребителям не так важна экология, но снижение уровня безопасности и комфорта отразится на спросе", – пишет "Коммерсантъ".

По его данным, документ "находится в аппарате правительства и проходит заключительные правки".