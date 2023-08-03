В РФ засекретили дело в отношении террориста Гиркина

Других подробностей он не сообщил, сославшись на уголовную статью о разглашении гостайны.

Другой адвокат Гиркина Гаджи Алиев сказал Telegram-каналу Baza, что теперь все заседания по его делу будут проходить в закрытом режиме.

Гиркину вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 Уголовного кодекса России).

На заседании в Мещанском райсуде Москвы, которое состоялось 21 июля, говорилось, что расследование дела ведут следователи ФСБ, отметило РБК.

Гиркина задержали 21 июля. РосСМИ сообщили, что на него подал заявление бывший "сотрудник" ЧВК "Вагнер". Им оказался хирург из Ярославля Дмитрий Петровский, который заявил, что "последней каплей", побудившей его написать на Гиркина заявление в прокуратуру, стали слова экс-главаря боевиков "ДНР" о президенте страны-агрессора России Владимире Путине, которого тот назвал "ничтожеством". Мещанский суд Москвы 21 июля избрал Гиркину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Он находится в СИЗО "Лефортово".