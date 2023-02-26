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В России на бывшем заводе Ford теперь прессуют опилки. Власти считают это "амбициозным проектом"

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Власти российского региона называют приход мебельщиков на мощности Ford инвестпроектом
Власти российского региона называют приход мебельщиков на мощности Ford инвестпроектом
Фото: pixabay.com

В городе Всеволожск Ленинградской области России в помещениях, где до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года производили автомобили Ford, начали "прессовать опилки", изготовляя компоненты для производства мебели. Об этом 24 февраля сообщил The Moscow Times.

Издание отмечает, что деревообрабатывающее предприятие "Слотекс", которое взяло в аренду часть помещений бывшего автозавода, также приобрела у ушедшей из России шведской компании IKEA фабрику в Новгородской области.

В администрации Ленинградской области изданию "Деловой Петербург" объяснили, что "Слотекс" реализует "инвестпроект по производству мебельных плит", и заявили, что власти региона поддерживают создание "амбициозных проектов, нацеленных на импортозамещение".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Об окончательном уходе с рынка России Ford Motor Company объявила в конце октября 2022 года.

Ford стал третьим крупным автопроизводителем, который покинул Россию в прошлом году. Ранее такие решения приняли французская компания Renault и японская Nissan.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций.

25 февраля 2023 года об утверждении 10-го санкционного пакета Евросоюза против России сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физлиц и 96 организаций. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 19 января 2023 года ушли более 1200 компаний.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, экономика, Ford, Ленинградская область, IKEA
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