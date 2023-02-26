В России на бывшем заводе Ford теперь прессуют опилки. Власти считают это "амбициозным проектом"

Издание отмечает, что деревообрабатывающее предприятие "Слотекс", которое взяло в аренду часть помещений бывшего автозавода, также приобрела у ушедшей из России шведской компании IKEA фабрику в Новгородской области.
В администрации Ленинградской области изданию "Деловой Петербург" объяснили, что "Слотекс" реализует "инвестпроект по производству мебельных плит", и заявили, что власти региона поддерживают создание "амбициозных проектов, нацеленных на импортозамещение".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Об окончательном уходе с рынка России Ford Motor Company объявила в конце октября 2022 года.
Ford стал третьим крупным автопроизводителем, который покинул Россию в прошлом году. Ранее такие решения приняли французская компания Renault и японская Nissan.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций.
25 февраля 2023 года об утверждении 10-го санкционного пакета Евросоюза против России сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физлиц и 96 организаций. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 19 января 2023 года ушли более 1200 компаний.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.