В России на бывшем заводе Ford теперь прессуют опилки. Власти считают это "амбициозным проектом"

Издание отмечает, что деревообрабатывающее предприятие "Слотекс", которое взяло в аренду часть помещений бывшего автозавода, также приобрела у ушедшей из России шведской компании IKEA фабрику в Новгородской области.

В администрации Ленинградской области изданию "Деловой Петербург" объяснили, что "Слотекс" реализует "инвестпроект по производству мебельных плит", и заявили, что власти региона поддерживают создание "амбициозных проектов, нацеленных на импортозамещение".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Об окончательном уходе с рынка России Ford Motor Company объявила в конце октября 2022 года.

Ford стал третьим крупным автопроизводителем, который покинул Россию в прошлом году. Ранее такие решения приняли французская компания Renault и японская Nissan.