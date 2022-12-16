На севере Волгоградской области России упали две ракеты, которые летели в Украину – СМИ

СМИ и местные жители пишут минимум о двух снарядах Фото: Елань.Онлайн / Telegram

Экстренные службы подтвердили журналистам информацию о происшествии. Жертв и пострадавших в результате случившегося нет, говорится в сообщении.

Местные жители в Telegram-канале Елань.Онлайн сообщали, что снарядов было минимум два, один из них упал на окраине улицы Октябрьской в поселке Дубовое, там ракета попала в сарай.

Независимый военный аналитик Кирилл Михайлов, комментируя фото и видео с места события, заявил Кавказ.Реалии, что это – снаряды, выпущенные с Каспийского моря во время утренней атаки по мирной инфраструктуре Украины.

"Я практически уверен в том, что это российская ракета. Возможно, она сдетонировала или разрушилась в воздухе из-за неисправности или дефекта производства – такое может с любым летательным аппаратом произойти. Украинская сторона сообщает, что россияне пускают ракеты с Каспия. Волгоград как раз по дороге", – сказал он.

Эксперт обратил внимание, что глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов 5 декабря публиковал в Telegram изображения одной из сбитых российских ракет. На фотографиях снарядов из-под Киева и из Волгоградской области у ракет идентичный вид, в частности – бухты кабелей синего цвета.