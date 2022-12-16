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На севере Волгоградской области России упали две ракеты, которые летели в Украину – СМИ

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СМИ и местные жители пишут минимум о двух снарядах
СМИ и местные жители пишут минимум о двух снарядах
Фото: Елань.Онлайн / Telegram

В Еланском районе Волгоградской области России 16 декабря упало два летающих объекта, которые могут быть российскими ракетами, выпущенными оккупантами по украинским городам. Об этом сообщило местное издание V1.ru.

Экстренные службы подтвердили журналистам информацию о происшествии. Жертв и пострадавших в результате случившегося нет, говорится в сообщении.

Местные жители в Telegram-канале Елань.Онлайн сообщали, что снарядов было минимум два, один из них упал на окраине улицы Октябрьской в поселке Дубовое, там ракета попала в сарай.

Независимый военный аналитик Кирилл Михайлов, комментируя фото и видео с места события, заявил Кавказ.Реалии, что это – снаряды, выпущенные с Каспийского моря во время утренней атаки по мирной инфраструктуре Украины.

"Я практически уверен в том, что это российская ракета. Возможно, она сдетонировала или разрушилась в воздухе из-за неисправности или дефекта производства – такое может с любым летательным аппаратом произойти. Украинская сторона сообщает, что россияне пускают ракеты с Каспия. Волгоград как раз по дороге", – сказал он.

Эксперт обратил внимание, что глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов 5 декабря публиковал в Telegram изображения одной из сбитых российских ракет. На фотографиях снарядов из-под Киева и из Волгоградской области у ракет идентичный вид, в частности – бухты кабелей синего цвета.

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света.

Теги: Волгоград, армия РФ, война России против Украины, ракета
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