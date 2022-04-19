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В России заявили об очередном обстреле Белгородской области "со стороны Украины"

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Предыдущий раз об обстреле "со стороны Украины" в РФ заявляли 14 апреля
Предыдущий раз об обстреле "со стороны Украины" в РФ заявляли 14 апреля
Фото: depositphotos.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 19 апреля в Telegram заявил, что Украина якобы обстреляла российское село Головчино.

"Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения", – написал Гладков.

По его словам, местные власти провели подомовой обход.

"Есть пострадавший, это местная жительница. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", – утверждает губернатор.

Контекст:

14 апреля ФСБ России сообщила, что якобы ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области и обстреляли из минометов пункт пропуска "Новые Юрковичи" и пограничный населенный пункт Климово. В российском минздраве заявляли о семи пострадавших в результате обстрела. В перехваченном СБУ разговоре оккупанты признались, что сами обстреляли деревню в Брянской области.

Позже в этот день Гладков заявил об обстреле еще двух сел – Сподарюшино и Журавлевки.

Госпогранслужба Украины опровергла обвинения РФ в обстрелах российских приграничных регионов, назвав их фейковими сообщениями.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО, комментируя инциденты на границе с РФ, заявили в Telegram, что спецслужбы России "приступили к реализации плана по проведению терактов для нагнетания антиукраинской истерии".

По данным украинской разведки, в РФ планируют нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны и создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов".

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, обстрелы
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