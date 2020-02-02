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В Сирии ранены трое журналистов

По данным сирийского государственного информагентства SANA, в районе Алеппо были ранены журналист и два оператора иранских телеканалов.

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Сирийское информагентство утверждает, что журналистов обстреляли умышленно
Сирийское информагентство утверждает, что журналистов обстреляли умышленно
Фото: EPA

В результате обстрела на юго-западной окраине Алеппо (Сирия) ранения получили трое сотрудников иранских телеканалов. Об этом 2 февраля сообщило сирийское государственное информагентство SANA.

Агентство утверждает, что журналист Диаа Каддур и операторы Ибрагим Кахиль и Сухайб Аль-Масри были ранены "в результате целенаправленного обстрела террористами".

Телеканал Al Alam, с которым сотрудничают Каддур и Кахиль, сообщил, что вооруженные группы атаковали три автомобиля, в которых передвигались журналисты четырех изданий в направлении деревни Хан-Туман (примерно в 15 км на юго-запад от Алеппо).

Алеппо – крупнейших город Сирии, большая его часть контролируется силами президента страны Башара Асада, северо-западный пригород частично контролируют повстанческие группировки, воюющими с правительственными войсками.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция.

Теги: Иран, Сирия, война в Сирии
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