"В связи с усилением агрессивной риторики". В Эстонии призвали соотечественников отказаться от поездок в РФ

"В связи с резко усилившейся в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой со стороны Российской Федерации повторяю предупреждение МИД Эстонии для туристов об отказе от любых поездок на территорию России. [...] Россия – страна, ведущая войну против Украины, и провокации против граждан Эстонии не исключены", – сказал министр.

Он призвал эстонцев "серьезно подумать" в том числе тогда, когда они находятся в России с краткосрочной поездкой.

22 августа первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров пригрозил Таллинну "жесткими действиями", если Эстония не выдаст РФ женщину якобы из Украины, которая, по версии российского следствия, подложила бомбу под машину дочери российского пропагандиста и идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной, которая в результате погибла.

"Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк (а в том, что будет отказ, практически нет сомнений), есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку", – заявил Джабаров.