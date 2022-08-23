"В связи с усилением агрессивной риторики". В Эстонии призвали соотечественников отказаться от поездок в РФ

"В связи с резко усилившейся в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой со стороны Российской Федерации повторяю предупреждение МИД Эстонии для туристов об отказе от любых поездок на территорию России. [...] Россия – страна, ведущая войну против Украины, и провокации против граждан Эстонии не исключены", – сказал министр.
Он призвал эстонцев "серьезно подумать" в том числе тогда, когда они находятся в России с краткосрочной поездкой.
22 августа первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров пригрозил Таллинну "жесткими действиями", если Эстония не выдаст РФ женщину якобы из Украины, которая, по версии российского следствия, подложила бомбу под машину дочери российского пропагандиста и идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной, которая в результате погибла.
"Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк (а в том, что будет отказ, практически нет сомнений), есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку", – заявил Джабаров.
Дарья Дугина погибла в автомобиле, который взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. По некоторым данным, в автомобиле должен был ехать ее отец.
Дарья Дугина работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины, была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины. Газета The Washington Post написала, что ее отец во многом помог сформировать взгляды президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину.
В Офисе президента Украины 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".
22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной якобы совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан), которая после смерти Дугиной выехала в Эстонию. Вскоре в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "удостоверение Шабан" подделкой.