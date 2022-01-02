В томской гостинице Xander за два дня до отравления Навального сменили всю охрану – The Insider

По ее словам, российские спецслужбы следили за Навальным с января 2017 года, сразу после его заявления об участии в президентских выборах.

Команда Навального узнала, что за два дня до заселения политика в Xander сменили охрану. По словам Певчих, пока в отеле жил оппозиционер, камерами видеонаблюдения в отеле заведовали "совершенно непонятные люди".

"Наш источник не знает, кто это, только знает, что все сменилось. Для сотрудников это выглядело как наем нового ЧОП. А мы теперь понимаем, что это был далеко не новый ЧОП, а это ФСБ. И они не то чтобы выкрали записи с камер, там изначально все было выстроено таким образом, чтобы эти записи не оказались у персонала отеля", – рассказала Певчих.

Когда самолет с Навальным, у которого проявились признаки отравления, приземлился в Омске, его соратники вернулись в номер гостиницы, чтобы забрать возможные улики. Видео с камер наблюдения им не удалось получить. Журналисты позже узнали, что полиция изъяла из отеля серверы системы видеонаблюдения и технику, обеспечивающую доступ к ней, отметило "Сибирь.Реалии".