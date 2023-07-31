Венгрия не смогла ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО – СМИ

По его данным, заседание парламента сегодня было прервано после того, как на него не явились члены правящей партии, контролирующей две трети голосов.
Агентство отмечает, что на прошлой неделе министр кабинета министров Гергели Гуляс прогнозировал, что парламент Венгрии может одобрить вступление Швеции в военный альянс не раньше осени.
О том, что завершение длительного процесса ратификации заявки Стокгольма на вступление в Альянс остается чисто "техническим вопросом", 11 июля заявлял Вloomberg министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Он сказал, что Венгрия поддержит предложение Швеции о вступлении в военный альянс, как только "Турция, которая является другой стороной, подаст знак, что она также готова это сделать".
Согласие Турции ратифицировать присоединение Швеции к НАТО подтвердил 10 июля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.
Заявку Швеции в НАТО тормозили две страны – Турция и Венгрия.
Орбан в мае заявлял, что не против членства Швеции, но политические отношения между ней и Венгрией сейчас "выглядят безобразно" и "нужно сначала их улучшить", цитировало Reuters.
4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.
29 июня парламент Венгрии отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО до осенней сессии. Об этом сообщили венгерский депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи и агентство Associated Press. "Орбан не хочет голосовать по вопросу о членстве Швеции в НАТО на следующей неделе. Слуга [президента РФ Владимира] Путина!" – написала Вадаи.