Венгрия не смогла ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО – СМИ

На голосование в парламенте не явились члены правящей партии, у которой – две трети голосов Фото: ЕРА

По его данным, заседание парламента сегодня было прервано после того, как на него не явились члены правящей партии, контролирующей две трети голосов.

Агентство отмечает, что на прошлой неделе министр кабинета министров Гергели Гуляс прогнозировал, что парламент Венгрии может одобрить вступление Швеции в военный альянс не раньше осени.

О том, что завершение длительного процесса ратификации заявки Стокгольма на вступление в Альянс остается чисто "техническим вопросом", 11 июля заявлял Вloomberg министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Он сказал, что Венгрия поддержит предложение Швеции о вступлении в военный альянс, как только "Турция, которая является другой стороной, подаст знак, что она также готова это сделать".

Согласие Турции ратифицировать присоединение Швеции к НАТО подтвердил 10 июля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.