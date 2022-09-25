Верещук: Кремль расчитывает заморозить Европу, они хотят поставить Европу на колени. Мы этого не допустим

Верещук: Кремль думает, что Европа снова станет слабой, будет разобщенной, на нее будут давить общества, когда увидят большие платежки Фото:Ірина Верещук / Facebook

"Кремль очень рассчитывает сейчас заморозить всю Европу. Они думают, что Европа даст заднюю, Европа станет на колени, Европа снова станет слабой, будет разобщенной, на нее будут давить общества, когда увидят большие платежки. А мы этого не допустим. Мы знаем, что зло не может победить и ни один шантаж не может победить в данном случае в XXI веке", – отметила она.

Верещук добавила, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал Польше 100 тыс. тонн угля. Оно зафрахтовано, законтрактовано и через месяц этот уголь прибудет сюда вагонами в Польшу.

"Также и Хмельницкая АЭС готовится также экспортировать энергию в Польшу. Мы сделаем все, чтобы наши друзья и братья поляки не остались без энергии. В дальнейшем, когда мы восстановим нашу территориальную целостность, они будут теми, кто будет в приоритете среди стран, которые будут восстанавливать наше государство", – сказала министр.