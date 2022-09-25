Верещук: Кремль расчитывает заморозить Европу, они хотят поставить Европу на колени. Мы этого не допустим

"Кремль очень рассчитывает сейчас заморозить всю Европу. Они думают, что Европа даст заднюю, Европа станет на колени, Европа снова станет слабой, будет разобщенной, на нее будут давить общества, когда увидят большие платежки. А мы этого не допустим. Мы знаем, что зло не может победить и ни один шантаж не может победить в данном случае в XXI веке", – отметила она.
Верещук добавила, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал Польше 100 тыс. тонн угля. Оно зафрахтовано, законтрактовано и через месяц этот уголь прибудет сюда вагонами в Польшу.
"Также и Хмельницкая АЭС готовится также экспортировать энергию в Польшу. Мы сделаем все, чтобы наши друзья и братья поляки не остались без энергии. В дальнейшем, когда мы восстановим нашу территориальную целостность, они будут теми, кто будет в приоритете среди стран, которые будут восстанавливать наше государство", – сказала министр.
Из-за нападения РФ на Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
Совет Евросоюза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.