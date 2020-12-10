Во Франции вооруженный ножами мужчина ранил трех полицейских

Утром 9 декабря во французском Провансе молодой мужчина с криками "Аллах акбар" напал на полицейских. Его задержали.

9 декабря в коммуне Боллен во французском Провансе вооруженный двумя ножами мужчина напал на полицейских, ранения получили три правоохранителя. Об этом сообщает телеканал BFM.

Полицию вызвали на происшествия около 9.00 – вооруженный мужчина ворвался в дом местной жительницы. Там правоохранители застали молодого человека в возрасте около 20 лет, который держал по ножу в каждой руке.

Злоумышленник ранил в ногу одного полицейского, ударил ножом в живот женщину-полицейского, еще один офицер получил травму шеи и руки.

При нападении мужчина кричал "Аллах акбар". По данным телеканала, ранее злоумышленник уже попадал в поле зрение полиции в связи с радикальными взглядами. На этот раз его задержали.

Подобные нападения стали происходить по всей Франции после того, как 16 октября в стране убили и обезглавили учителя Самюэля Пати из-за карикатуры на Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире".

Утром 29 октября в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. В тот же день в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

В Саудовской Аравии в этот же день напали на охранника Генерального консульства Франции.

2 декабря во французском городе Бретеньи-сюр-Орж неизвестные на автомобиле въехали в мечеть, после чего ворвались внутрь культового сооружения и осквернили там молитвенную комнату.