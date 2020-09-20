ГОРДОН
 
 
МИР

Восстание должно наступать стремительно и решительно, не давая противнику опомниться – Геннадий Гудков о Беларуси

Протестующие в Беларуси не смогли освободить политзаключенных, несмотря на массовый выход людей на улицы, отметил российский оппозиционер Геннадий Гудков.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гудков (на фото): Лукашенко уже паковал чемоданы
Гудков (на фото): Лукашенко уже паковал чемоданы
Фото: Мария Перфильева / Facebook

Протестующим в Беларуси следует действовать решительнее. Такое мнение 20 сентября в Facebook выразил офицер ФСБ в отставке, экс-депутат Госдумы, оппозиционер Геннадий Гудков.

"Восстание должно всегда наступать стремительно и решительно, не давая противнику времени опомниться, прийти в себя. Восставшие должны постоянно добиваться успехов, чтобы моральное преимущество (драйв, если хотите!) склоняло на их сторону колеблющихся и парализовывало волю тех, кто еще не утратил способности сопротивляться", – написал он.

Российский оппозиционер считает, что в Беларуси, "имея победившего легитимного лидера, восставшие должны были не просить, а требовать, издавать распоряжения, указы и приказы, направлять группы своих людей с этими распоряжениями в органы власти, тюрьмы, подразделения силовых структур, назначать сотрудников, поддержавших народ, на руководящие должности, требовать передачи им дел и полномочий".

"Ведь момент был крайне благоприятный, и часть силовиков, чиновников и дипломатов уже начали переходить на сторону легитимной власти. Но [одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана] Тихановская пребывала в депрессии, долго молчала, а другие лидеры протеста начали предлагать проигравшему диктатору "конструктивный диалог". Это была огромная ошибка: [действующий президент Александр] Лукашенко, уже паковавший чемоданы, моментально понял, что игра еще не закончена, и тут же перешел в контрнаступление", – объяснил Гудков.

Он подчеркнул, что протестующим не удалось "даже освободить политзаключенных, хотя 250–300 тысяч человек, вышедших на улицы только в Минске, могли и были обязаны сделать это".

"Просто надо было в момент наивысшего подъема постоянно наступать, вытесняя массой людей охрану зданий, выдавливая с помощью техники (там, где тюремщики отказывались выполнить приказ новой легитимной власти) защитные ограждения и ворота. Вместо этого сотни тысяч людей просто ждали, что диктатор-психопат испугается огромного числа протестующих и мирно покинет захваченный им президентский дворец. Но диктаторы, просидевшие на троне десятилетия, увы, понимают только язык решительных действий и силы, словами их уже не проймешь", – считает Гудков.

https://www.facebook.com/GenGudkov/posts/3296977573700670

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. По его словам, Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовилась "к нынешнему времени "Ч".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, митинг, политзаключенные, Геннадий Гудков, акции протеста, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою "жену"
"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою "жену"
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS