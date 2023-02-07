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Зеленский о Курильских островах: Международное право должно быть восстановлено и в Японии, и в Украине

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Зеленский подчеркнул, что Украина солидарна с Японией
Зеленский подчеркнул, что Украина солидарна с Японией
Фото: president.gov.ua

7 февраля, когда в Японии отмечают "День северных территорий" (оккупированных Россией островов Курильского архипелага), президент Украины Владимир Зеленский заявил в Twitter, что украинцы поддерживают стремление Токио деоккупировать удерживаемые РФ территории.

"В "День северных территорий" Японии мы солидарны с правительством и народом Японии. Должны быть восстановлены международное право и справедливость – как в Японии, так и в Украине", – написал он.

Твит опубликовало в этот день и посольство Украины в Японии.

"Украина – с Японией. Победа Украины надеется приблизить день освобождения всех территорий, незаконно оккупированных Россией", – говорится в сообщении.

7 февраля в заявлении ежегодного мероприятия в Токио, посвященном Курильским островам и подписанном в том числе правительством Японии, часть островов, которые Россия считает своими, впервые за последние пять лет была официально названа "незаконно оккупированными" японскими территориями.

7 октября 2022 года Верховная Рада Украины признала острова Курильской гряды Шикотан, Кунашир и Итуруп, а также архипелаг Хабомаи – оккупированными Россией. В тот же день Зеленский подписал указ, в котором постановил, что Украина "подтверждает свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией РФ".

Контекст:

После Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи вошли в состав СССР. Россия их называет Южными Курилами, Япония считает их своими территориями, оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако на тот момент секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно. Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.

8 марта 2022 года премьер Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова принадлежат Японии. Предыдущее правительство избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией. 21 марта Россия заявила, что прекращает переговоры о заключении мирного договора с Японией и упраздняет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Япония, посольство, оккупация, Курильские острова, Владимир Зеленский, украинцы, международное право, посольство Украины, остров
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