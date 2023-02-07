Зеленский о Курильских островах: Международное право должно быть восстановлено и в Японии, и в Украине

"В "День северных территорий" Японии мы солидарны с правительством и народом Японии. Должны быть восстановлены международное право и справедливость – как в Японии, так и в Украине", – написал он.
On * Northern Territories Day we stand in solidarity with @JapanGov and the people of Japan. International law and justice must be restored – both in Japan and in Ukraine.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 7, 2023
Твит опубликовало в этот день и посольство Украины в Японии.
"Украина – с Японией. Победа Украины надеется приблизить день освобождения всех территорий, незаконно оккупированных Россией", – говорится в сообщении.
ウクライナが日本と共にあります。— * (@UKRinJPN) February 7, 2023
ウクライナの勝利は、ロシアが違法に占領しているすべての領土の解放の日を近づけることを期待しています。
ポスター: * pic.twitter.com/Tg6XDhLMZM
7 февраля в заявлении ежегодного мероприятия в Токио, посвященном Курильским островам и подписанном в том числе правительством Японии, часть островов, которые Россия считает своими, впервые за последние пять лет была официально названа "незаконно оккупированными" японскими территориями.
7 октября 2022 года Верховная Рада Украины признала острова Курильской гряды Шикотан, Кунашир и Итуруп, а также архипелаг Хабомаи – оккупированными Россией. В тот же день Зеленский подписал указ, в котором постановил, что Украина "подтверждает свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией РФ".
После Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи вошли в состав СССР. Россия их называет Южными Курилами, Япония считает их своими территориями, оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.
В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако на тот момент секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно. Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.
8 марта 2022 года премьер Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова принадлежат Японии. Предыдущее правительство избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией. 21 марта Россия заявила, что прекращает переговоры о заключении мирного договора с Японией и упраздняет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.