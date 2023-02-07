Зеленский о Курильских островах: Международное право должно быть восстановлено и в Японии, и в Украине

"В "День северных территорий" Японии мы солидарны с правительством и народом Японии. Должны быть восстановлены международное право и справедливость – как в Японии, так и в Украине", – написал он.

On * Northern Territories Day we stand in solidarity with @JapanGov and the people of Japan. International law and justice must be restored – both in Japan and in Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 7, 2023

Твит опубликовало в этот день и посольство Украины в Японии.

"Украина – с Японией. Победа Украины надеется приблизить день освобождения всех территорий, незаконно оккупированных Россией", – говорится в сообщении.

7 февраля в заявлении ежегодного мероприятия в Токио, посвященном Курильским островам и подписанном в том числе правительством Японии, часть островов, которые Россия считает своими, впервые за последние пять лет была официально названа "незаконно оккупированными" японскими территориями.

7 октября 2022 года Верховная Рада Украины признала острова Курильской гряды Шикотан, Кунашир и Итуруп, а также архипелаг Хабомаи – оккупированными Россией. В тот же день Зеленский подписал указ, в котором постановил, что Украина "подтверждает свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией РФ".