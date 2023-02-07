Япония впервые за пять лет официально заявила о "незаконной оккупации" Россией Курильских островов

В заявлении сказано, что северные территории Японии, которые Советский Союз оккупировал 77 лет назад, до сих пор не возвращены, и это "совершенно неприемлемо".

Агентство отмечает, что это крупное мероприятие проводилось впервые после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Именно 7 февраля в Японии отмечают День северных территорий.

На мероприятии присутствовал в том числе премьер-министр Японии Фумио Кисида, отмечает сайт его офиса.

"Прискорбно, что и сейчас, спустя 77 лет после войны, не решен вопрос о северных территориях и не заключен мирный договор между Японией и Россией. В настоящее время японо-российские отношения находятся в сложной ситуации из-за агрессии РФ против Украины, но правительство Японии твердо придерживается политики решения территориального вопроса и заключения мирного договора", – сказал он.

Премьер Японии также назвал проблему северных территорий "делом всей нации".

The Japan Times подчеркивает, что Кисида в своем выступлении "не стал требовать от России возврата всех четырех островов", а также не сказал, "как делал это в прошлом", что четыре острова являются частью Японии.

В апреле 2022 года в Японии впервые с 2011 года употребили формулировку "неотъемлемая часть" Японии относительно четырех островов Курильского архипелага, это было указано в Синей книге дипломатии, которую презентовали на заседании правительства.