ГОРДОН
 
 
События

Зеленский наблюдал за учениями МВД Украины в Херсонской области. Фоторепортаж

Сегодня 17.59
Вблизи админграницы с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области 12 февраля начались тактико-специальные учения Министерства внутренних дел, за которыми наблюдал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента. Согласно легенде учений, правоохранители отрабатывали реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных административных зданий и ликвидацию вооруженных группировок.
Теги: МВД, Крым, Херсонская область, военные учения, Владимир Зеленский, президент
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле" G
Ольга БЕРЕЗЮК
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть G
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым G
Алеся БАЦМАН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS