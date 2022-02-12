Зеленский наблюдал за учениями МВД Украины в Херсонской области. Фоторепортаж
Вблизи админграницы с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области 12 февраля начались тактико-специальные учения Министерства внутренних дел, за которыми наблюдал президент Владимир Зеленский, сообщает
пресс-служба Офиса президента. Согласно легенде учений, правоохранители отрабатывали реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных административных зданий и ликвидацию вооруженных группировок.