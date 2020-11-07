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ABC News случайно показал кадры из Грузии во время репортажа о выборах в штате Джорджия

Американская журналистка телеканала ABC News Элвин Лопес рассказывала о выборах в штате Джорджия, и в этот момент на экране показали очередь избирателей у избирательного участка в тбилисской государственной школе №55.

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Ошибка, вероятно, случилась из-за того, что в английском языке "Грузия" и штат "Джорджия" пишутся одинаково
Ошибка, вероятно, случилась из-за того, что в английском языке "Грузия" и штат "Джорджия" пишутся одинаково
Фото: Katie Shoshiashvili / Twitter

Американский телеканал ABC News по ошибке показал кадры тбилисского избирательного участка в репортаже, посвященном подсчету результатов президентских выборов в американском штате Джорджия. Внимание на это обратили грузинские агентства Report и Agenda, а также пользователи соцсетей.

Журналистка ABC News Элвин Лопес рассказывала о выборах в штате Джорджия, и в этот момент на экране показали очередь избирателей у избирательного участка в тбилисской государственной школе №55.

Ошибка, вероятно, случилась из-за того, что в английском языке Грузия (Georgia) и штат Джорджия (Georgia) пишутся одинаково.

Скриншот трансляции ABC News в YouTube опубликовала в своем Twitter пользовательница Кети Шошиашвили.

Джорджия – один из ключевых штатов США, подсчет голосов на выборах в котором значительно повлияет на общий результат. Штаб президента США Дональда Трампа требовал остановить подсчет голосов в этом штате, однако суд отказал им.

Однако 6 ноября в штате таки согласились на пересчет, поскольку после подсчета 94–104% голосов избирателей оказалось, что Трамп и его главный противник – представитель демократов Джо Байден – набрали одинаковое количество голосов (49,4%).

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 из 538 выборщиков. По оценке CNN, Байден уже заручился поддержкой 253 выборщиков, Трамп – 213. Подсчет голосов продолжается в Неваде, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и на Аляске.

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

Теги: США, Грузия, Джорджия, выборы президента США 2020
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