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“Это не власть, это шобла!” Москаль объяснил, почему Зеленского посадят

 
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Москаль: Сегодня у нас нарушаются принципы демократии и свободы слова
Москаль: Сегодня у нас нарушаются принципы демократии и свободы слова
Фото: Hennadii Moskal / Facebook

Экс-руководитель Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль заявил, что действующая власть во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским "сядет". Об этом он сказал 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон".

Он прокомментировал свое заявление относительно нынешней украинской власти: "Эта шобла сядет".

"Это не власть, это шобла! Почему сядет? За что нас все время ругает мир, Запад? Сегодня США и все другие сидят тихо и не говорят, что у нас нарушается принцип демократии. Что у нас нарушается принцип свободы слова. Что сегодня при Зеленском негативное к национальным меньшинствам. Но это действительно так. И никто об этом не говорит. Потому и санкции. Господин [экс-глава Верховной Рады Дмитрий] Разумков учился на юриста, как и Зеленский. Он не подписывал решения РСБО [по введению санкций против граждан Украины]. Он сказал, что в отношении граждан запрещено вводить санкции. Только если они осуждены за террористические действия", – заявил Москаль.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Согласно опросу Центра Разумкова, который обнародовали 1 февраля 2022 года, Зеленского на выборах президента готовы поддержать 26% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, Порошенко – 24,2%. 

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года. 

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".  

На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский повторил, что еще не определился, будет ли баллотироваться на второй срок. Также он тогда сказал, что "не будет бороться за власть". "Но если мы говорим о каком-то силовом давлении на меня, чтобы я раньше ушел, – это уже другая история, это вызов. Если так будет, то вы увидите абсолютно обратный эффект. Если так будет, тогда будет ответ, тогда я никуда не уйду, тогда я буду бороться до последнего, как это было в первый раз, когда я пошел в президенты Украины", – заявил Зеленский. 

Теги: Геннадий Москаль, Владимир Зеленский, Слуга народа, Офис президента Украины, ток-шоу "ГОРДОН"
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