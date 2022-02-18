"Они хотят нас арестовывать". Бурба заявил, что топ-руководство Украины планирует его посадить в ближайшее время

Ведущая шоу Алеся Бацман спросила у экс-разведчика, правда ли, что высшее руководство Украины потребовало его посадить после того, как Бурба дал интервью журналисту и соведущему шоу Дмитрию Гордону, в котором подробно рассказал о срыве спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнер".
По словам Бурбы, в Государственном бюро расследований находятся несколько уголовных производств, которые были открыты по его заявлению, поскольку он со своими сотрудниками сам хотел выяснить, кто сорвал операцию.
"Операция по вагнеровцам была не просто перенесена, а слита врагу. […] Но Государственное бюро расследований идет по варианту такому, что сначала фальсифицируются материалы разведорганов, после назначаются экспертизы. И доклад [президенту Украины Владимиру] Зеленскому очень простой: еще неделя-две – и подозрения [в совершении уголовного преступления] будут выписаны. Я и мои коллеги, которые участвовали в этом, будем задержаны", – сказал Бурба.
"Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится". Читайте полное интервью Василия Бурбы Дмитрию Гордону
Он подчеркнул, что готов в возможному задержанию.
"План и намерения [у власти] есть. Они хотят нас арестовывать, объявлять нам подозрение о преступлении. Но мы к этому готовы. Все будет хорошо", – заверил Бурба.
Ведущие отметили, что его хотят посадить не только украинские власти, но и российский пропагандист Владимир Соловьев. Сразу после выхода интервью Бурбы Соловьев дважды – на своем YouTube-канале и на телеканале "Россия 1" – потребовал арестовать и судить украинского разведчика за то, что тот проводил успешные спецоперации по нейтрализации боевиков "ЛДНР".
Бурба ответил, что видел эти видеофрагменты пропагандиста из РФ, и добавил, что в Украине власти боятся "дать по зубам россиянам".
"Мы в Украине так боимся россиян, что не хотим проводить операции, мы их сливаем. Мы боимся дать им по зубам. Страх и паника, которые есть сейчас у нас, – самый главный козырь для россиян. Но мы это все выдержим", – заверил Бурба.
Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Бурба ушел из ГУР со скандалом, он заявил, что решение высшего руководства государства перенести спецоперацию стало одной из причин ее провала.
В декабре 2021 года стало известно, что Бурба уволился с военной службы. Сейчас он преподает в Национальной академии СБУ.
17 ноября 2021 года международная группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.
Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли – и план провалился.
Бурба считает, что переносить спецоперацию было нельзя и это одна из причин ее провала. Он рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента.
Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.
26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.