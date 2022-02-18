"Они хотят нас арестовывать". Бурба заявил, что топ-руководство Украины планирует его посадить в ближайшее время

Василий Бурба в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" заверил, что готов и к задержанию, и к аресту Фото: Александр Киселев / Gordonua.com

Ведущая шоу Алеся Бацман спросила у экс-разведчика, правда ли, что высшее руководство Украины потребовало его посадить после того, как Бурба дал интервью журналисту и соведущему шоу Дмитрию Гордону, в котором подробно рассказал о срыве спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнер".

По словам Бурбы, в Государственном бюро расследований находятся несколько уголовных производств, которые были открыты по его заявлению, поскольку он со своими сотрудниками сам хотел выяснить, кто сорвал операцию.

"Операция по вагнеровцам была не просто перенесена, а слита врагу. […] Но Государственное бюро расследований идет по варианту такому, что сначала фальсифицируются материалы разведорганов, после назначаются экспертизы. И доклад [президенту Украины Владимиру] Зеленскому очень простой: еще неделя-две – и подозрения [в совершении уголовного преступления] будут выписаны. Я и мои коллеги, которые участвовали в этом, будем задержаны", – сказал Бурба.

"Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится". Читайте полное интервью Василия Бурбы Дмитрию Гордону

Он подчеркнул, что готов в возможному задержанию.

"План и намерения [у власти] есть. Они хотят нас арестовывать, объявлять нам подозрение о преступлении. Но мы к этому готовы. Все будет хорошо", – заверил Бурба.

Ведущие отметили, что его хотят посадить не только украинские власти, но и российский пропагандист Владимир Соловьев. Сразу после выхода интервью Бурбы Соловьев дважды – на своем YouTube-канале и на телеканале "Россия 1" – потребовал арестовать и судить украинского разведчика за то, что тот проводил успешные спецоперации по нейтрализации боевиков "ЛДНР".

Бурба ответил, что видел эти видеофрагменты пропагандиста из РФ, и добавил, что в Украине власти боятся "дать по зубам россиянам".

"Мы в Украине так боимся россиян, что не хотим проводить операции, мы их сливаем. Мы боимся дать им по зубам. Страх и паника, которые есть сейчас у нас, – самый главный козырь для россиян. Но мы это все выдержим", – заверил Бурба.

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