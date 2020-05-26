Белорусские власти с договором с РФ по газу сели в лужу. Минску надо изучить опыт Киева – "стокгольмским" путем идти придется

Лукашенко говорит о дорогом российском газе. В этом с ним согласна и белорусская оппозиция. Действительно, сегодня на фоне колоссального падения цен Беларусь платит в два-три раза больше, чем немецкий покупатель сырья на спотовом рынке. Более того, если обратиться к подписанным 10 лет назад договорам, должен платить еще больше.

Почему так? Да потому что, если во всем мире формула цены на газ завязана на спрос и котировки нефти, в Беларуси – на цену для Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Пока там цена была низкая, контракт был выгоден. Но сегодня обычный потребитель ЯНАО платит за газ больше, чем среднестатистический житель Украины – "Газпром" не занимается благотворительностью и пытается делать деньги, где только возможно.

Цена ЯНАО – базовая для Беларуси. А дальше – стоимость прокачки, зафиксированная не формулой, а постоянной ценой, услуги подземных хранилищ и даже просто премия "Газпрому" по $1 за каждые 1000 м³. Но это еще не все – есть минимальная прибыль "Белтрансгаза" – 100% собственности "Газпрома" – $15,95 за 1000 м³. Это просто прибыль, поскольку деньги за доставку потребителям (на уровне области) рассчитываются отдельно.

Поэтому сегодня Беларусь, согласно подписанному договору, не может получить газ дешевле $70–80 за 1000 м³, даже если цена в ЯНАО будет равна нулю.

Не может и купить у других трейдеров – международный договор закрепляет за "Белтрасгазом" роль монополиста по поставкам российского газа. Этот же документ делает невозможным реверс – любая альтернатива без участия "Газпрома" будет нарушением.

Одним словом, в этот раз белорусские власти с договором сели в лужу. Документ ужасен и несет угрозы национальной безопасности страны.

Есть выход из ситуации. Их сразу несколько, включая тактические шаги и решение вопроса по сути. РФ также допустила ошибку, заявив, что споры решаются в Стокгольмском арбитраже. Это значит, опыт Киева в Минске надо изучить – "стокгольмским" путем идти придется.

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Видео: ihar Tyshkievich / YouTube

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора