Согласно закону, санкции можно ввести против любого. В предыдущих санкционных решениях было полно граждан Украины. И тогда это всем было ок

Поделюсь результатами интересного чтива.

Закон Украины "О санкциях" (действует еще с 2014 года!)

Статья 1.

...Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также… субъектов, осуществляющих террористическую деятельность.

(Комментарий: закон не содержит ограничений относительно санкции против собственных граждан или украинских юрлиц, "осуществляющих террористическую деятельность").

Статья 3. Основания и принципы применения санкций.

1. Основаниями для применения санкций являются:

1) действия иностранного государства, иностранного юридического или физического лица, …других субъектов…, которые создают реальную и/или …потенциальную угрозу… национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности и/или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводят к оккупации территории, экспроприации или ограничению права собственности, нанесению имущественных потерь, созданию препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод;

(Комментарий: закон сознательно сформулирован настолько размыто, что позволяет наложить санкции без судебных подтверждений классификации "терроризма" на основании непубличных данных о потенциальной угрозе от субъекта).

Честно говоря, неожиданная находка. По сути, санкции можно ввести против любого. Именно поэтому введен предохранитель: решение о них принимается коллегиально, на уровне СНБО.

Подход, мягко говоря, новаторский. Но по крайней мере базовому закону о санкциях он не противоречит. Что там с другими законами – я хз, не юрист, кодексы не курил.

Поэтому остается пожелать криворожской школе права вдохновения в этом богоугодном деле.

UPD. Еще интереснее: в предыдущих санкционных решениях было полно граждан Украины. Тогда это всем было ок, что интересно.

Источник: Сергей Сидоренко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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