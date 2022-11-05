Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ

Бацман: Будет победа. Никто не скажет сейчас дату. Она может случиться завтра или послезавтра, а может еще несколько месяцев пройти Фото: alesiabatsman / Instagram

Отвечая на вопрос Поляковой, когда Украина победит российских оккупантов, Бацман подчеркнула, что точную дату назвать пока что никто не может, но все зависит от того, когда будет освобожден Херсон.

"Будет победа. Никто не скажет сейчас дату. Она может случиться завтра или послезавтра, а может еще несколько месяцев пройти. Когда будет победа, зависит от многих факторов, но все мои собеседники на протяжении последних двух недель – это и военные эксперты, и политики – сходятся в одном: очень важным является отсчет от возвращения Херсона", – заявила Бацман.

По словам Бацман, как только украинская армия деокуппирует Херсон, в Кремле и в РФ начнутся необратимые процессы.

"Это очень важная потеря для Путина и его шайки, это сильно ударит и по без того подмоченной репутации", – рассказала Бацман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)