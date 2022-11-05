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05 ноября, 2022
 
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Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ

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Бацман: Будет победа. Никто не скажет сейчас дату. Она может случиться завтра или послезавтра, а может еще несколько месяцев пройти
Бацман: Будет победа. Никто не скажет сейчас дату. Она может случиться завтра или послезавтра, а может еще несколько месяцев пройти
Фото: alesiabatsman / Instagram

Участницей благотворительного онлайн-марафона, организованного 3 ноября в Instagram украинской певицей Олей Поляковой, стала главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Отвечая на вопрос Поляковой, когда Украина победит российских оккупантов, Бацман подчеркнула, что точную дату назвать пока что никто не может, но все зависит от того, когда будет освобожден Херсон.

"Будет победа. Никто не скажет сейчас дату. Она может случиться завтра или послезавтра, а может еще несколько месяцев пройти. Когда будет победа, зависит от многих факторов, но все мои собеседники на протяжении последних двух недель  это и военные эксперты, и политики  сходятся в одном: очень важным является отсчет от возвращения Херсона", – заявила Бацман.

По словам Бацман, как только украинская армия деокуппирует Херсон, в Кремле и в РФ начнутся необратимые процессы.

"Это очень важная потеря для Путина и его шайки, это сильно ударит и по без того подмоченной репутации", – рассказала Бацман.

Контекст:

Полякова 26 октября объявила о начале благотворительного сбора для закупки бионических протезов для украинских защитников в рамках проекта "Протези для незламних". Артистка планирует собрать 1 млн грн.

Во время благотворительного марафона, участниками которого, помимо Бацман, стали известные украинские артисты, ведущие и журналисты, певица собрала четвертую часть от необходимой суммы.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 

Министр обороны Украины Алексей Резников  25 октября заявил, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Теги: Херсон, Алеся Бацман, война России против Украины, Оля Полякова
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