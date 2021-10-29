Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании

1 октября, в день задержания в Грузии Михаила Саакашвили, стало известно, что он состоит в отношениях с народным депутатом Украины от "Слуги народа" Елизаветой Ясько. Новость об их отношениях сообщила возлюбленная Саакашвили, обнародовав видео, на котором они рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают". Таким образом общественность узнала, что Саакашвили больше не состоит в отношениях с женой Сандрой Рулофс.

После появления видео Рулофс, на которой Саакашвили был женат с 1993 года, написала пост в поддержку политика, но отметила, что содержание видео было для нее "неожиданным", а форма – "совершенно неприемлемой".

И Саакашвили, и Ясько утверждают, что их отношения начались тогда, когда они оба уже были свободны. "Я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви", – отметил Саакашвили и призвал всех уважать их частную жизнь и приватность Рулофс, к которой он относится "с глубокой привязанностью и уважением".

У Саакашвили и Рулофс есть два сына: Эдуард (1995) и Николоз (2005).

Саакашвили и Рулофс. Фото: Sandra Roelofs / სანდრა რულოვსი / Facebook

О разводе украинского актера и режиссера крымскотатарского происхождения Ахтема Сеитаблаева с женой, продюсером Иванной Дядюрой украинские СМИ сообщили 22 октября. Пара жила в браке с 2013 года. У бывших супругов есть дочь Сафие.

"Я достаточно сложный человек. Я много работаю. Мне нравится то, что я делаю. Я на работе провожу по 16–18 часов. Поэтому вряд ли я привлекательный жених", – заявил режиссер, комментируя причины развода.

Фото: zirkovyi_shlyah / Instagram

25 октября стало известно, что актер студии "Квартал 95", 45-летний Александр Пикалов развелся с женой Ириной после 18 лет брака. Артист не называл причин развода, вскользь упомянув, что оставил дом, расположенный через две улицы от дома пятого украинского президента Петра Порошенко, экс-супруге, а сам живет в квартире.

Пикалов также не стал говорить, когда именно обрел статус холостяка, но рассказал, что день рождения жены в августе этого года они отмечали вместе. У пары есть сын Михаил (2006). Ирина – исполнительный продюсер студии "Квартал 95".