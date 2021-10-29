Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании

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Астафьева рассталась с Кимом после пяти лет отношений
Астафьева рассталась с Кимом после пяти лет отношений
Фото: da_astafieva/Instagram

В октябре 2021 года сразу четыре знаменитости сообщили о расставании со своими возлюбленными. Издание "ГОРДОН" предлагает вспомнить, какими были публичные заявления украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева, певицы Даши Астафьевой, актера студии "Квартал 95" Александра Пикалова и бывшего президента Грузии, а сейчас главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили о том, что они теперь больше не пара со своими избранниками и избранницами.

1 октября, в день задержания в Грузии Михаила Саакашвили, стало известно, что он состоит в отношениях с народным депутатом Украины от "Слуги народа" Елизаветой Ясько. Новость об их отношениях сообщила возлюбленная Саакашвили, обнародовав видео, на котором они рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают". Таким образом общественность узнала, что Саакашвили больше не состоит в отношениях с женой Сандрой Рулофс.

После появления видео Рулофс, на которой Саакашвили был женат с 1993 года, написала пост в поддержку политика, но отметила, что содержание видео было для нее "неожиданным", а форма – "совершенно неприемлемой"

И Саакашвили, и Ясько утверждают, что их отношения начались тогда, когда они оба уже были свободны. "Я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви", – отметил Саакашвили и призвал всех уважать их частную жизнь и приватность Рулофс, к которой он относится "с глубокой привязанностью и уважением". 

У Саакашвили и Рулофс есть два сына: Эдуард (1995) и Николоз (2005).

Фото: Sandra Roelofs / სანდრა რულოვსი / Facebook
Саакашвили и Рулофс. Фото: Sandra Roelofs / სანდრა რულოვსი / Facebook

О разводе украинского актера и режиссера крымскотатарского происхождения Ахтема Сеитаблаева с женой, продюсером Иванной Дядюрой украинские СМИ сообщили 22 октября. Пара жила в браке с 2013 года. У бывших супругов есть дочь Сафие.

"Я достаточно сложный человек. Я много работаю. Мне нравится то, что я делаю. Я на работе провожу по 16–18 часов. Поэтому вряд ли я привлекательный жених", – заявил режиссер, комментируя причины развода.

Фото: zirkovyi_shlyah / Instagram
Фото: zirkovyi_shlyah / Instagram

25 октября стало известно, что актер студии "Квартал 95", 45-летний Александр Пикалов развелся с женой Ириной после 18 лет брака. Артист не называл причин развода, вскользь упомянув, что оставил дом, расположенный через две улицы от дома пятого украинского президента Петра Порошенко, экс-супруге, а сам живет в квартире.

Пикалов также не стал говорить, когда именно обрел статус холостяка, но рассказал, что день рождения жены в августе этого года они отмечали вместе. У пары есть сын Михаил (2006). Ирина – исполнительный продюсер студии "Квартал 95".

Фото: Ирина Пикалова / ВКонтакте
Фото: Ирина Пикалова / ВКонтакте

Украинская певица Даша Астафьева рассталась со своим бойфрендом, украинским бизнесменом Артемом Кимом после пяти лет отношений. Об этом она сообщила во время интервью украинскому блогеру Алексею Дурневу. Ролик был обнародован 26 октября.

"Могу рассказать, что я теперь красивая одинокая женщина. Мы разошлись с парнем, ну как разошлись?.." – заявила она, не став называть причины расставания.

Фото: da_astafieva / Instagram
Фото: da_astafieva / Instagram

Теги: Михаил Саакашвили, свадьба, скандал, Даша Астафьева, Ахтем Сеитаблаев, развод, Александр Пикалов
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