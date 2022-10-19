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19 октября, 2022
 
Новости

"Чума болотная". В сети обсуждают новое видео Ани Лорак

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Под новым постом Ани Лорак развернулись баталии
Под новым постом Ани Лорак развернулись баталии
Фото: anilorak / Instagram

Украинская певица Ани Лорак, ни разу не назвавшая Россию, которая напала на Украину, страной-агрессором и живущая последние годы в Москве, в своем Instagram выпустила тизер к новому видео на песню "Лабиринт".

В клипе певица предстала в новом образе, с очень длинными волнистыми волосами.

"Чума болотная", – отреагировала на ее прическу подписчица irishka_lopatieva.

"В Каролине я разочарован, как все украинцы! Все давно уже сделали свой выбор, и Лорак тоже сделала свой выбор. Я как ее фанат в прошлом высказал свою позицию, что разочарован", – прокомментировал подписчик igorvetushko.

 

Контекст:

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. 

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

29 июня Лорак засветилась в Москве на вечеринке у своего кума, российского певца Филиппа Киркорова в компании Татьяны Навки, которая является женой Дмитрия Пескова  пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.

В сентябре стало известно, что Ани Лорак планирует гастроли в Европе как "самая титулованная украинская певица". Это вызвало возмущение в соцсетях

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, реагируя на скандал, заявил, что артистов, которые поддерживают или замалчивают российскую агрессии против Украины, будут лишать звания "народный артист Украины". Ткаченко отметил, что идет работа "над поправками в законы, чтобы таких "народных" больше наша страна не видела".

Организаторы концертов после огласки сообщили, что отменили выступления артистки.

Теги: Россия, Украина, шоу-бизнес, Ани Лорак, клип, война России против Украины
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