"Доброго вечора, ми з України!" Известный грузинский художник изобразил встречу Залужного с лежащим в темной комнате Путиным и указал время

Залужный стал главнокомандующим ВСУ летом 2021 года Фото: Валерій Залужний / Facebook

На иллюстрации Путин изображен лежащим под одеялом с выражением безысходности на лице. Рядом с кроватью стоит загадочно улыбающийся Залужный. Свою фуражку украинский генерал оставил на прикроватном торшере, рядом с которым лежит пистолет.

На иллюстрации также изображен будильник, стрелки которого показывают 22.10.

"Доброго вечора, ми з України!" – прокомментировали публикацию подписчики Метревели.

"Путин, твоя смерть пришла за тобой", – отреагировали в сети.

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