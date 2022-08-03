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03 августа, 2022
 
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"Доброго вечора, ми з України!" Известный грузинский художник изобразил встречу Залужного с лежащим в темной комнате Путиным и указал время

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Залужный стал главнокомандующим ВСУ летом 2021 года
Залужный стал главнокомандующим ВСУ летом 2021 года
Фото: Валерій Залужний / Facebook

Грузинский художник Нугзар Метревели, известный иллюстрациями о политиках, изобразил встречу главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного с лежащим в темной комнате президентом РФ Владимиром Путиным. Иллюстрацию художник разместил 2 августа на своей странице в Facebook.

На иллюстрации Путин изображен лежащим под одеялом с выражением безысходности на лице. Рядом с кроватью стоит загадочно улыбающийся Залужный. Свою фуражку украинский генерал оставил на прикроватном торшере, рядом с которым лежит пистолет. 

На иллюстрации также изображен будильник, стрелки которого показывают 22.10.

"Доброго вечора, ми з України!" – прокомментировали публикацию подписчики Метревели. 

"Путин, твоя смерть пришла за тобой", – отреагировали в сети.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/nugzar.metreveli/posts/pfbid033gBCa185qvDMqXFj8zoe1KTovKqQo9oYgggBEYJ7MwSJmSLECR9nj5bEBg5SQF52l

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне.

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Валерий Залужный
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