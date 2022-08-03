"Доброго вечора, ми з України!" Известный грузинский художник изобразил встречу Залужного с лежащим в темной комнате Путиным и указал время

На иллюстрации Путин изображен лежащим под одеялом с выражением безысходности на лице. Рядом с кроватью стоит загадочно улыбающийся Залужный. Свою фуражку украинский генерал оставил на прикроватном торшере, рядом с которым лежит пистолет.
На иллюстрации также изображен будильник, стрелки которого показывают 22.10.
"Доброго вечора, ми з України!" – прокомментировали публикацию подписчики Метревели.
"Путин, твоя смерть пришла за тобой", – отреагировали в сети.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.