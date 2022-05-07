  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину

"Я обратился к Алле Борисовне, с которой знаком. От нее не было какого-то конкретного обращения, но от [ее мужа, российского артиста Максима] Галкина мы это видим. И то, что он сейчас делает, должно повлиять на ту часть россиян, которая с головой", – сказал он.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В первые дни войны муж Пугачевой Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказала Галкин.