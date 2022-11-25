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25 ноября, 2022
 
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Хименес-Браво показал, что его напугало дома без света

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Хименес-Браво показал, чем занимается дома, когда нет света
Хименес-Браво показал, чем занимается дома, когда нет света
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво 25 ноября в своем Instagram в забавном ролике показал, что его напугало, когда он сидел дома без света.

На видео шеф-повар сидит в темноте при свечах и поет песню Adele Hello. И тут кто-то отвечает ему из темноты.

"Оно?" – подписал ролик Браво.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".

Теги: Киев, Украина, электричество, война России против Украины, Эктор Хименес-Браво
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