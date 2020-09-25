Королева вышла на сцену с Тарзаном. Видео

Российский стриптизер Тарзан, изменивший своей жене, певице Наташе Королевой, намекнул на их примирение.

Российский стриптизер Тарзан, изменивший своей жене, певице Наташе Королевой, на своей странице в Instagram опубликовал видео своего выступления. В финале ролика на сцену вышла Королева.

"Думали, да х... угадали", – написал он. Стриптизер сопроводил пост хештегами "Наташа Королева" и "любовь".

Когда именно было записан видео, Тарзан не указал. Он отключил возможность комментировать пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #тарзан #тарзаншоу #наташакоролева #love Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 24 Сен 2020 в 12:29 PDT

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Любовница Тарзана, 23-летняя Анастасия Шульженко заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких.

Российский адвокат Вадим Лялин рассказал, что Королева подала в суд на 23-летнюю девушку, заявившую, что она беременна от Тарзана, за то, что та якобы украла у нее драгоценности. Эта девушка сдала тест в эфире телешоу, оказалось, что она не беременна.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.