"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме

"Много вопросов о доме. Мне нечего ответить. Мы ничего не решали. Домик хорошенький, стоит себе на солнышке. Почему-то вопрос дома вызывает много заинтересованности. Для меня это сейчас не является насущным вопросом, – ответила Остапчук. – Вообще любое имущество, приобретенное супругами, является общим".



Контекст:

Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 году. После свадьбы Остапчук не скрывал, что в новом браке снова хочет стать отцом, а летом 2021 года пара начала строительство дома. В июне 2022 года Остапчук, несмотря на войну, делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась. Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети. Они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать.

В декабре стало известно, что ведущий состоит в отношениях с украинской журналисткой Катериной Полтавской. 6 марта друг Остапчука, украинский блогер Кирилл Скачков в комментарии журналистам подтвердил, что ведущий развелся со второй женой.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.