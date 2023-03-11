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11 марта, 2023
 
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"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме

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Владимир и Кристина Остапчуки начали строить дом два года назад
Владимир и Кристина Остапчуки начали строить дом два года назад
Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

Украинский нотариус и блогер Кристина Остапчук 10 марта, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram Stories, заявила, что они с бывшим мужем, украинским ведущим Владимиром Остапчуком после развода не обсуждали разделение имущества, в том числе дома, который начали вместе строить в 2021 году.

"Много вопросов о доме. Мне нечего ответить. Мы ничего не решали. Домик хорошенький, стоит себе на солнышке. Почему-то вопрос дома вызывает много заинтересованности. Для меня это сейчас не является насущным вопросом, – ответила Остапчук. – Вообще любое имущество, приобретенное супругами, является общим". 

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 году.  После свадьбы Остапчук не скрывал, что в новом браке снова хочет стать отцом, а летом 2021 года пара начала строительство дома. В июне 2022 года Остапчук, несмотря на войну, делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась. Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети. Они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. 

В декабре стало известно, что ведущий состоит в отношениях с украинской журналисткой Катериной Полтавской. 6 марта друг Остапчука, украинский блогер Кирилл Скачков в комментарии журналистам подтвердил, что ведущий развелся со второй женой.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Остапчук, имущество, развод, Кристина Остапчук
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