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23 февраля, 2022
 
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"Любовь к стране – это не фото с флагом". Отдыхающая за границей жена экс-чиновника Соколюка назвала проукраинские посты в сетях хайпом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зинченко: Мы не бежали из страны, не переезжаем никуда и через несколько дней будем дома
Зинченко: Мы не бежали из страны, не переезжаем никуда и через несколько дней будем дома
Фото: nastyazinchenko_ / Instagram

Украинский фотограф и блогер Анастасия Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, 23 февраля в Instagram заявила, что не считает проявлением патриотизма публикации в социальных сетях, появившиеся на фоне российской агрессии.

"Для меня любовь к своей стране – это не про громкие заявления и заголовки ради статистики. И уж простите, не про карусель фотографий с флагом. Любовь к своей стране – это постоянная моральная поддержка близких во время информационной войны, помощь армии, приютам, благотворительность любого рода. Но поверьте, не всегда об этом нужно кричать на каждом шагу. В погоне за популярностью многие блогеры забывают, что своим выражением той или иной политической позиции могут только разжигать ненависть и провоцировать людей", – написала она.

Зинченко подчеркнула, что написала пост, находясь на отдыхе за границей вместе со своим мужем, бывшим главой Государственной миграционной службы Украины Максимом Соколюком.

"Наш отпуск был запланирован еще в декабре, тогда никто не знал, что ждет Украину. Мы не бежали из страны, не переезжаем никуда и через несколько дней все вместе будем дома. Сейчас очень важно сохранять спокойствие и не поддаваться лишний раз на провокации. Я не буду хайпить на политике", – подытожила она. 

Контекст:

На фоне российской агрессии против Украины и признания Россией "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР", известные артисты, ведущие, спортсмены и блогеры как в Украине, так и за рубежом публично выразили свое отношение к стране-агрессору и российскому президенту Владимиру Путину. 

Многие блогеры и бизнесмены заявили, что с 22 февраля переходят на украинский язык и больше не будут публиковать в соцсетях посты на русском языке.

Поддержку Украине также выразили в соцсетях известные зарубежные исполнители, в числе которых американская певица Шер и британская группа The Tiger Lillies.

Зинченко познакомилась с Соколюком зимой 2020 года, когда в первые дни после объявления пандемии, вызванной коронавирусом, отказалась покидать Ухань (Китай) без своей собаки по кличке Мишель, так как для ее эвакуации понадобились специальные документы.

Соколюк по долгу службы помогал Зинченко с решением вопроса. О том, что между ними в процессе завязались романтические отношения, чиновник сообщил осенью 2020 года. 20 февраля 2021 года Соколюк и Зинченко зарегистрировали брак.

От предыдущего брака у Соколюка есть двое детей – Дарья и Денис. С первой женой Юлией чиновник прожил в браке 20 лет. В марте он рассказал, что решение о разводе стало для нее неожиданностью.

Теги: Россия, война, агрессия, соцсети, скандал, Максим Соколюк, блогеры, блогер, Анастасия Зинченко
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