"Любовь к стране – это не фото с флагом". Отдыхающая за границей жена экс-чиновника Соколюка назвала проукраинские посты в сетях хайпом

Зинченко: Мы не бежали из страны, не переезжаем никуда и через несколько дней будем дома Фото: nastyazinchenko_ / Instagram

"Для меня любовь к своей стране – это не про громкие заявления и заголовки ради статистики. И уж простите, не про карусель фотографий с флагом. Любовь к своей стране – это постоянная моральная поддержка близких во время информационной войны, помощь армии, приютам, благотворительность любого рода. Но поверьте, не всегда об этом нужно кричать на каждом шагу. В погоне за популярностью многие блогеры забывают, что своим выражением той или иной политической позиции могут только разжигать ненависть и провоцировать людей", – написала она.

Зинченко подчеркнула, что написала пост, находясь на отдыхе за границей вместе со своим мужем, бывшим главой Государственной миграционной службы Украины Максимом Соколюком.

"Наш отпуск был запланирован еще в декабре, тогда никто не знал, что ждет Украину. Мы не бежали из страны, не переезжаем никуда и через несколько дней все вместе будем дома. Сейчас очень важно сохранять спокойствие и не поддаваться лишний раз на провокации. Я не буду хайпить на политике", – подытожила она.