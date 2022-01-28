Медиаменеджер Арфуш: Меня спросили, будет ли война? Всем отвечаю с уверенностью: "Войны не будет"

"За последние несколько дней многие друзья, знакомые меня спросили, будет ли война? Всем отвечаю с уверенностью: "Войны не будет". Как легко люди могут заблуждаться, когда иностранные государства нам говорят: "Все, вам п...здец!" Еще сложней, когда американцы увозят своих граждан из Украины! И многие думают: "Они же лучше нас знают!" А почему французы не увозят своих граждан? Они что, не люди ? Вот наша французская школа работает как обычно, когда американская и британская школы уже закрылись", – написал он.

По словам Арфуша, он доверяет своему сердцу.

"Я верю в то, что я вижу. А вижу, что никакой войны не будет. Нужно жить и заниматься спокойно своими делами! Ходить в школу, на работу, пить вкусный кофе, общаться с друзьями, запускать проекты, реализовать свои мечты и просто радоваться жизни! Я люблю Украину, обожаю Киев и всегда возвращаюсь с улыбкой домой после зарубежных командировок. Занимаетесь йогой, она всегда поможет вам очистить мозг от всякого бреда", – подытожил он.