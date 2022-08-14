  "Мир боится говорить, но мы не боимся". Схожа посвятила песню защитникам и защитницам "Азовстали". Видео

"Песня посвящается каждому защитнику и защитнице "Азовстали", которых сегодня мы ждем дома в живых. Сегодня необходимо как можно больше, шире и громче кричать о наших героях, которые находятся в плену, ведь мир замалчивает их состояние и место пребывания. Мир боится говорить, но мы не боимся. Мир "не может ничего сделать", но можем мы, – заявила певица в день презентации. – Пожалуйста, не молчи".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные, был завод "Азовсталь". Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

В середине мая защитники вышли с территории завода. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации жены командира полка "Азов" Катерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в Оленовке. Поначалу оккупанты говорили, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.