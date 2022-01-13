"Ну как же так?" Притула вместе с женой покинул Украину, оставив троих детей

По словам Притулы, в ее день рождения они вдвоем улетели в отпуск, оставив двух общих дочерей Соломию и Стефанию, а также своего сына Дмитрия от предыдущих отношений в Украине.

"Дима, я не знаю где твой проездной! Ищи", "Солюсь, кто разбрасывал игрушки, тот их и собирает", "Стефания, ну как же так? Ну только же помыли", – на ближайшие 10 дней подобные фразы исчезают из повседневного быта! Это время только для нас двоих. Полетели", – написал шоумен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергіи * Притула (@siriy_ua)