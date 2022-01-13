"Ну как же так?" Притула вместе с женой покинул Украину, оставив троих детей

По словам Притулы, в ее день рождения они вдвоем улетели в отпуск, оставив двух общих дочерей Соломию и Стефанию, а также своего сына Дмитрия от предыдущих отношений в Украине.
"Дима, я не знаю где твой проездной! Ищи", "Солюсь, кто разбрасывал игрушки, тот их и собирает", "Стефания, ну как же так? Ну только же помыли", – на ближайшие 10 дней подобные фразы исчезают из повседневного быта! Это время только для нас двоих. Полетели", – написал шоумен.
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Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.
В 2020 году он решил заняться политикой. Притула стал заместителем главы и членом политсовета партии "Голос" и баллотировался в мэры Киева от этой партии. На выборах он занял третье место. 7 июня 2021 года Притула объявил о выходе из "Голоса", так как политсила "отдалилась от наших изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".
Притула – отец троих детей. От первого брака с Юлией Андрийчук у шоумена есть сын Дмитрий (2008). В 2015 году Притула женился во второй раз. Вместе с женой Катериной он воспитывает двух дочерей – Соломию (2017) и Стефанию, которая родилась в мае 2021 года.