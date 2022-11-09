"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву

Вовк сразу обозначила свою политическую позицию, поддержав нападение России на Украину. А по поводу отъезда Пугачевой и Галкина в Израиль она произнесла целую речь.

"Характер у нее оставлял желать лучшего. Она позволяла себе неприличные вещи. В такой ситуации считаю, что она должна была сильно подумать, прежде чем уезжать. Ей надо было остаться со страной. Она думает, если начнется ядерная война, она там уцелеет? Весь мир не уцелеет! Не ожидала от нее такого поступка. И Галкин, если ты против, пойди на фронт на украинскую сторону, возьми оружие. Но нет, ты скрылся, денежки зарабатываешь. И ты, Алла, сделай что-нибудь героическое! А ты только дом построила, бабки вложила в зарубежные банки", — заявила телеведущая.