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09 ноября, 2022
 
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"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву

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Ангелина Вовк поддерживает нападение России на Украину
Ангелина Вовк поддерживает нападение России на Украину
Скриншот: Эмпатия Мануччи / YouTube

80-летняя российская телеведущая Ангелина Вовк, известная зрителям по программам "Спокойной ночи, малыши" и "Песня года", в интервью YouTube-шоу "Эмпатия Мануччи" 9 ноября раскритиковала уехавшую в Израиль Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина.

Вовк сразу обозначила свою политическую позицию, поддержав нападение России на Украину.  А по поводу отъезда Пугачевой и Галкина в Израиль она произнесла целую речь.

"Характер у нее оставлял желать лучшего. Она позволяла себе неприличные вещи. В такой ситуации считаю, что она должна была сильно подумать, прежде чем уезжать. Ей надо было остаться со страной. Она думает, если начнется ядерная война, она там уцелеет? Весь мир не уцелеет! Не ожидала от нее такого поступка. И Галкин, если ты против, пойди на фронт на украинскую сторону, возьми оружие. Но нет, ты скрылся, денежки зарабатываешь. И ты, Алла, сделай что-нибудь героическое! А ты только дом построила, бабки вложила в зарубежные банки", — заявила телеведущая.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в РФ. 29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с младшими детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт. 10 октября Пугачева сообщила, что находится в Израиле.

Вовк – советская и российская телеведущая, родилась 16 сентября 1942 года в Тулуне (Россия). Стала известна телезрителям по передачам "Спокойной ночи, малыши" и "Песня года".

Теги: Алла Пугачева, война России против Украины, Максим Галкин, Ангелина Вовк, Вячеслав Манучаров
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