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19 августа, 2022
 
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Песню Тины Кароль на скрипке сыграли на улице во Франции. Видео

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Тина Кароль выпустила песню "Україна це ти" в 2016 году
Тина Кароль выпустила песню "Україна – це ти" в 2016 году
Фото: Тіна Кароль / Facebook

На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram 19 августа разместили ролик, в котором девушка на скрипке исполняет мелодию из репертуара звезды.

"Франция", – отмечено в посте. В каком именно городе было снято видео, в описании не уточнили.

В ролике девушка сыграла мелодию песни Тины Кароль "Україна – це ти".

Контекст:

Песня "Україна – це ти" вошла в альбом Тины Кароль "Колядки" (2016).

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта в Варшаве приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

10 мая Кароль посетила Японию, а после этого побывала с концертами в поддержку Украины во Франции и в Великобритании.

4 июля певица сообщила, что вернулась в Украину.

Теги: Украина, Франция, концерт, видео, Тина Кароль, певица, ролик
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