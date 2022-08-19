Песню Тины Кароль на скрипке сыграли на улице во Франции. Видео

"Франция", – отмечено в посте. В каком именно городе было снято видео, в описании не уточнили.

В ролике девушка сыграла мелодию песни Тины Кароль "Україна – це ти".

Контекст:

Песня "Україна – це ти" вошла в альбом Тины Кароль "Колядки" (2016).

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта в Варшаве приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

10 мая Кароль посетила Японию, а после этого побывала с концертами в поддержку Украины во Франции и в Великобритании.

4 июля певица сообщила, что вернулась в Украину.