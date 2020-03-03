"Пися-королева". Maruv выставила гениталии в кружеве

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv показала свое альтер-эго, чем вызвала разную реакцию пользователей Instagram.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена стоя пятой точкой к объективу и прогнувшись вперед, демонстрируя гениталии в кружевных розовых трусах.

"Уже в эту пятницу Shlakoblochina выйдет в свет", – написала она. Певица дала ссылку на свой новый проект, который назвала альтер-эго Maruv.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Уже в эту пятницу @shlakoblochina выйдет в свет * Публикация от MARUV (@maruvofficial) 2 Мар 2020 в 12:58 PST

Фото сопровождает название "Новая сила киски".

Пользователи Instagram по-разному прокомментировали фото.

"Это ужас какой-то, а не творчество... Что дальше, порно?! Жесть... Отписка", – написала katoru_kate.

"Ты становишься животным. Это плохо кончится. Что ты, дура, потом детям скажешь?" – прокомментировала li_klip.

"Ты шикарна во всем, что ты делаешь! Самая главная пися-королева! Продолжай доминировать своей сексуальностью. Любим тебя! Ты прекрасна и душой, и телом", – заявила svet100_1.

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль.

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на "Евровидение 2019".