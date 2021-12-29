Родион, Лука, Нил и другие. 10 украинских знаменитостей, которые в 2021 году стали родителями

В 2021 году у Притулы родилась вторая дочь, а у его коллеги Горбунова – второй сын Фото: Сергій Притула / Facebook, gorbunovyuriy / Instagram

7 марта родила первенца украинская ведущая Слава Фролова. Она назвала сына Родионом. Отцом ребенка является украинский продюсер Дмитрий Котеленец.

25 марта в третий раз стала матерью украинская певица Анастасия Приходько. Артистка сперва скрывала рождение сына Луки и рассказала поклонникам, что стала многодетной матерью, спустя ровно месяц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Украинский ведущий и экс-кандидат от партии "Голос" на мэрских выборах в Киеве Сергей Притула в конце весны в третий раз стал отцом – 25 мая его супруга Катерина Притула родила дочь Стефанию. Это их вторая общая дочь – в 2017 году у пары родилась дочь Соломия. От первого брака у шоумена есть сын Дмитрий (2008).

15 мая в четвертый раз стал отцом украинский певец Виктор Павлик – его жена и концертный директор Екатерина Репяхова родила сына Михаила. Для нее ребенок стал первенцем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik)

13 июля первенец родился у героя девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ Никиты Добрынина и его жены, блогера и победительницы этого проекта Дарьи Квитковой. Пара назвала ребенка Львом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

20 июля сын родился и в семье украинского ведущего Анатолия Анатолича – вместе с женой Юлией Бойко он назвал ребенка Нилом. У Нила есть две родные старшие сестры – Алиса (2011) и Лолита (2013).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

1 августа впервые стал отцом нападающий украинской сборной по футболу Александр Зинченко – его жена, украинская ведущая Влада Седан родила в США дочь Еву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

2 августа первенца родила певица MamaRika. Вместе с мужем и продюсером Сергеем Середой они назвали сына Давидом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

19 августа в третий раз стала матерью украинская ведущая Катя Осадчая – у нее родился сын Даниил. Для ее мужа и коллеги Юрия Горбунова ребенок стал вторым сыном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

25 августа стало известно, что у 46-летнего украинского певца, музыканта, лидера группы "Океан Ельзи" и нардепа двух созывов Святослава Вакарчука родился первенец. Матерью ребенка, по информации украинских СМИ, является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm, которая занимается съемками рекламы, клипов и сериалов.

Родители назвали сына Иваном – в честь покойного отца музыканта Ивана Вакарчука.

По данным СМИ, ребенок у Вакарчука родился еще в мае 2021 года – за некоторое время до того, как в начале июня Вакарчук официально заявил, что расстался с супругой Лялей Фонаревой. Все это время музыкант скрывал рождение первенца, а также не комментировал перемены в личной жизни.