Родион, Лука, Нил и другие. 10 украинских знаменитостей, которые в 2021 году стали родителями

7 марта родила первенца украинская ведущая Слава Фролова. Она назвала сына Родионом. Отцом ребенка является украинский продюсер Дмитрий Котеленец.
25 марта в третий раз стала матерью украинская певица Анастасия Приходько. Артистка сперва скрывала рождение сына Луки и рассказала поклонникам, что стала многодетной матерью, спустя ровно месяц.
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Украинский ведущий и экс-кандидат от партии "Голос" на мэрских выборах в Киеве Сергей Притула в конце весны в третий раз стал отцом – 25 мая его супруга Катерина Притула родила дочь Стефанию. Это их вторая общая дочь – в 2017 году у пары родилась дочь Соломия. От первого брака у шоумена есть сын Дмитрий (2008).
15 мая в четвертый раз стал отцом украинский певец Виктор Павлик – его жена и концертный директор Екатерина Репяхова родила сына Михаила. Для нее ребенок стал первенцем.
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13 июля первенец родился у героя девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ Никиты Добрынина и его жены, блогера и победительницы этого проекта Дарьи Квитковой. Пара назвала ребенка Львом.
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20 июля сын родился и в семье украинского ведущего Анатолия Анатолича – вместе с женой Юлией Бойко он назвал ребенка Нилом. У Нила есть две родные старшие сестры – Алиса (2011) и Лолита (2013).
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1 августа впервые стал отцом нападающий украинской сборной по футболу Александр Зинченко – его жена, украинская ведущая Влада Седан родила в США дочь Еву.
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2 августа первенца родила певица MamaRika. Вместе с мужем и продюсером Сергеем Середой они назвали сына Давидом.
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19 августа в третий раз стала матерью украинская ведущая Катя Осадчая – у нее родился сын Даниил. Для ее мужа и коллеги Юрия Горбунова ребенок стал вторым сыном.
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25 августа стало известно, что у 46-летнего украинского певца, музыканта, лидера группы "Океан Ельзи" и нардепа двух созывов Святослава Вакарчука родился первенец. Матерью ребенка, по информации украинских СМИ, является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm, которая занимается съемками рекламы, клипов и сериалов.
Родители назвали сына Иваном – в честь покойного отца музыканта Ивана Вакарчука.
По данным СМИ, ребенок у Вакарчука родился еще в мае 2021 года – за некоторое время до того, как в начале июня Вакарчук официально заявил, что расстался с супругой Лялей Фонаревой. Все это время музыкант скрывал рождение первенца, а также не комментировал перемены в личной жизни.