Бульвар Шоубиз
 
29 декабря, 2021
 
Новости

Родион, Лука, Нил и другие. 10 украинских знаменитостей, которые в 2021 году стали родителями

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2021 году у Притулы родилась вторая дочь, а у его коллеги Горбунова второй сын
В 2021 году у Притулы родилась вторая дочь, а у его коллеги Горбунова – второй сын
Фото: Сергій Притула / Facebook, gorbunovyuriy / Instagram

В 2021 году многие украинские звезды шоу-бизнеса стали родителями. Издание "ГОРДОН" вспоминает, кто из знаменитостей будет встречать Новый 2022 год в обновленном составе семьи.

7 марта родила первенца украинская ведущая Слава Фролова. Она назвала сына Родионом. Отцом ребенка является украинский продюсер Дмитрий Котеленец.

https://www.facebook.com/vasilisa.frolova/posts/10208262978649455

25 марта в третий раз стала матерью украинская певица Анастасия Приходько. Артистка сперва скрывала рождение сына Луки и рассказала поклонникам, что стала многодетной матерью, спустя ровно месяц.

Украинский ведущий и экс-кандидат от партии "Голос" на мэрских выборах в Киеве Сергей Притула в конце весны в третий раз стал отцом – 25 мая его супруга Катерина Притула родила дочь Стефанию. Это их вторая общая дочь – в 2017 году у пары родилась дочь Соломия. От первого брака у шоумена есть сын Дмитрий (2008).

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/328608818623725

15 мая в четвертый раз стал отцом украинский певец Виктор Павлик – его жена и концертный директор Екатерина Репяхова родила сына Михаила. Для нее ребенок стал первенцем.

13 июля первенец родился у героя девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ Никиты Добрынина и его жены, блогера и победительницы этого проекта Дарьи Квитковой. Пара назвала ребенка Львом.

20 июля сын родился и в семье украинского ведущего Анатолия Анатолича – вместе с женой Юлией Бойко он назвал ребенка Нилом. У Нила есть две родные старшие сестры – Алиса (2011) и Лолита (2013).

1 августа впервые стал отцом нападающий украинской сборной по футболу Александр Зинченко – его жена, украинская ведущая Влада Седан родила в США дочь Еву.

2 августа первенца родила певица MamaRika. Вместе с мужем и продюсером Сергеем Середой они назвали сына Давидом.

19 августа в третий раз стала матерью украинская ведущая Катя Осадчая – у нее родился сын Даниил. Для ее мужа и коллеги Юрия Горбунова ребенок стал вторым сыном.

25 августа стало известно, что у 46-летнего украинского певца, музыканта, лидера группы "Океан Ельзи" и нардепа двух созывов Святослава Вакарчука родился первенец. Матерью ребенка, по информации украинских СМИ, является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm, которая занимается съемками рекламы, клипов и сериалов.

Родители назвали сына Иваном – в честь покойного отца музыканта Ивана Вакарчука.

По данным СМИ, ребенок у Вакарчука родился еще в мае 2021 года – за некоторое время до того, как в начале июня Вакарчук официально заявил, что расстался с супругой Лялей Фонаревой. Все это время музыкант скрывал рождение первенца, а также не комментировал перемены в личной жизни.

Фото: Святослав Вакарчук / Facebook
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Теги: Александр Зинченко, дети, беременность, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Виктор Павлик, роды, Дарья Квиткова, Влада Седан, MamaRika
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Уф-ф-ф, мамочка", "Самая горячая женщина в мире". 63-летняя Мадонна раздвинула ноги и задрала платье
"Уф-ф-ф, мамочка", "Самая горячая женщина в мире". 63-летняя Мадонна раздвинула ноги и задрала платье
  "Я пробовал фен, грибы, каннабис". Melovin признался, что во время карантина начал употреблять наркотики
  "Я пробовал фен, грибы, каннабис". Melovin признался, что во время карантина начал употреблять наркотики
В сеть попали фото Ирины Шейк с дочерью от Брэдли Купера на прогулке в Нью-Йорке
В сеть попали фото Ирины Шейк с дочерью от Брэдли Купера на прогулке в Нью-Йорке
"Ох, какая конфетка", "Очень похорошела". Звезда "Сватов" Кошмал восхитила поклонников пикантными снимками без бюстгальтера
"Ох, какая конфетка", "Очень похорошела". Звезда "Сватов" Кошмал восхитила поклонников пикантными снимками без бюстгальтера
Родион, Лука, Нил и другие. 10 украинских знаменитостей, которые в 2021 году стали родителями
Родион, Лука, Нил и другие. 10 украинских знаменитостей, которые в 2021 году стали родителями
"Самая никакая Никиты жена", "О, Ваньку передом повернули". Подольская показала всех сыновей 53-летнего Преснякова
"Самая никакая Никиты жена", "О, Ваньку передом повернули". Подольская показала всех сыновей 53-летнего Преснякова
"Я и эта алопеция собираемся дружить". Жена Уилла Смита сообщила про облысение
"Я и эта алопеция собираемся дружить". Жена Уилла Смита сообщила про облысение
"Сиськи шикарные". Michelle Andrade показала грудь и промежность
"Сиськи шикарные". Michelle Andrade показала грудь и промежность
"Скоро третье поколение ждите", "Брутальное фото". Мэр Киева Кличко показал на одном снимке сыновей и своего младшего брата
"Скоро третье поколение ждите", "Брутальное фото". Мэр Киева Кличко показал на одном снимке сыновей и своего младшего брата
  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"
  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"
Красная икра к новогоднему столу. Как выбрать и оригинально подать
Красная икра к новогоднему столу. Как выбрать и оригинально подать
Умер один из братьев-близнецов Богдановых, которых на весь мир прославила неудачная пластика
Умер один из братьев-близнецов Богдановых, которых на весь мир прославила неудачная пластика
  Полякова: Это был шок – я наконец-то увидела женскую письку! Я вот так вот сидела перед зеркалом – а все ли у меня так же?
  Полякова: Это был шок – я наконец-то увидела женскую письку! Я вот так вот сидела перед зеркалом – а все ли у меня так же?
"Не узнать", "Куколка". Каменских снялась в "голом" корсете
"Не узнать", "Куколка". Каменских снялась в "голом" корсете
  "Годы себе добавила", "Не верю глазам", "По ходу, мама еще не видела". Паперная шокировала сеть новой стрижкой
  "Годы себе добавила", "Не верю глазам", "По ходу, мама еще не видела". Паперная шокировала сеть новой стрижкой
"Ух ты, да вы все на одно лицо", "Три поколения счастливых глаз". Шестимесячный сын Павлика удивил сходством с 81-летней матерью певца
"Ух ты, да вы все на одно лицо", "Три поколения счастливых глаз". Шестимесячный сын Павлика удивил сходством с 81-летней матерью певца
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS