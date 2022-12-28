Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2022
 
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"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться

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Tarabarova: Все, кто сейчас в Херсоне, на острове, эвакуируйтесь!
Tarabarova: Все, кто сейчас в Херсоне, на острове, эвакуируйтесь!
Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

Украинская певица Tarabarova вывезла родителей из Херсона в безопасное место. Об этом она заявила 28 декабря, разместив соответствующее видео в Instagram.

Артистка также обратилась к жителям Херсона, призвав их эвакуироваться. 

"Друзья, это очень важно! Все, кто сейчас в Херсоне, на острове, эвакуируйтесь! Враг находится на том берегу Днепра. Район находится в опасности. Обеспечить поставки воды, электричества невозможно, – сказала артистка. – Я знаю, многие держатся за стены, в которых прожили всю жизнь, я сама полтора месяца умоляла своих родителей, и только вчера нам удалось их вывезти. Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой. Главное сейчас – выстоять".

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Херсон, война России против Украины, Светлана Тарабарова, певица, Tarabarova, родители
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