"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться

Tarabarova: Все, кто сейчас в Херсоне, на острове, эвакуируйтесь! Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

Артистка также обратилась к жителям Херсона, призвав их эвакуироваться.

"Друзья, это очень важно! Все, кто сейчас в Херсоне, на острове, эвакуируйтесь! Враг находится на том берегу Днепра. Район находится в опасности. Обеспечить поставки воды, электричества невозможно, – сказала артистка. – Я знаю, многие держатся за стены, в которых прожили всю жизнь, я сама полтора месяца умоляла своих родителей, и только вчера нам удалось их вывезти. Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой. Главное сейчас – выстоять".