"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться

Артистка также обратилась к жителям Херсона, призвав их эвакуироваться.
"Друзья, это очень важно! Все, кто сейчас в Херсоне, на острове, эвакуируйтесь! Враг находится на том берегу Днепра. Район находится в опасности. Обеспечить поставки воды, электричества невозможно, – сказала артистка. – Я знаю, многие держатся за стены, в которых прожили всю жизнь, я сама полтора месяца умоляла своих родителей, и только вчера нам удалось их вывезти. Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой. Главное сейчас – выстоять".
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В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.