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16 марта, 2020
 
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"Распространяем вирус любви". Огневич спела на улице в Киеве

Украинская певица Злата Огневич смогла собрать 160 грн, выступая на Подоле в Киеве.

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Огневич: Многие спрашивали, что же делать артистам во время карантина? А вот что: вдохновлять других!
Огневич: Многие спрашивали, что же делать артистам во время карантина? А вот что: вдохновлять других! 
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич разместила в Facebook ролик, в котором показала импровизированный уличный концерт в Киеве на Подоле.

Певица выступила на Контрактовой площади вместе с музыкантом Александром Лозовским. Перед собой они поставили табличку с надписью "Поширюємо вірус кохання" ("Распространяем вирус любви"). 

"Многие спрашивали, что же делать артистам во время карантина? А вот что: вдохновлять других! Петь и радоваться жизни, все будет хорошо!" – написала она.

Вместе Огневич и Лозовский собрали во время своего концерта 160 грн.

https://www.facebook.com/Z.Ognevich/videos/2923247154449251/

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Теги: Злата Огневич
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