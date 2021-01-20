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20 января, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Самые эффектные образы Меланьи Трамп. Подборка

Издание "ГОРДОН" публикует подборку самых стильных образов жены 45-го президента США Дональда Трампа, Меланьи Трамп, имевшей статус первой леди США с 20 января 2017-го по 20 января 2021 года.

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Меланья Трамп была первой леди США на протяжении трех лет
Меланья Трамп была первой леди США на протяжении трех лет
Фото: flotus / Instagram

Первая леди США Меланья Трамп, супруга 45-го президента Америки Дональда Трампа, на протяжении периода нахождения супруга при исполнении должностных обязанностей для выходов в свет предпочитала запоминающиеся образы. Издание "ГОРДОН" показывает лучшие наряды жены Трампа. Некоторые фото публиковало фотоагентство EPA.

Меланья для выходов с супругом выбирала преимущественно монохромные наряды. Нежно-голубое платье и жакет с рукавом три четверти она дополнила высокими перчатками в тон. Ворот жакета в ретро-стиле вызывает ассоциации с образами ее далекой предшественницы – Жаклин Кеннеди. В этом наряде Меланья была на церемонии инаугурации Дональда Трампа.

Фото: EPA
Фото: EPA

Кожаный тренч цвета спелой вишни подчеркивал стройную фигуру Меланьи. А его цвет перекликался с тоном галстука ее супруга. Высокие плечи плаща придали образу жены президента США еще большей утонченности.

Фото: EPA
Фото: EPA

Фото: EPA
Фото: EPA

Меланья Трамп часто отдавала предпочтение черному цвету в одежде. В данном образе акцент сделан на обувь: туфли на высоком каблуке с красной подошвой добавляют пикантности черному платью длины миди.

Фото: EPA
Фото: EPA

Фото: EPA
Фото: EPA

Еще один образ Меланьи не смотрелся скучным также благодаря обуви. Черный тренч она сочетала с ботфортами на высоком каблуке. Смелое решение как для первой леди, но именно по той причине, что одежда не имеет лишних деталей или откровенного кроя, образ получился сдержанным и в то же время запоминающимся. 

Фото: EPA
Фото: EPA


Фото: EPA

Фото: EPA

На официальной странице Меланьи Трамп публиковали ее фото в блестящем платье цвета морской волны и серебряных туфлях. В таком образе она позировала у рождественской елки.

Еще на одном праздничном фото Меланья запечатлена в клетчатом жакете и юбке кроя "карандаш". Казалось бы, все просто. Но снова-таки высокий каблук, а также расстегнутая верхняя пуговица жакета добавили наряду Меланьи жизни и стали той самой "фишкой", делающей образ интересным.

В ролике, снятом к Пасхе, Меланья Трамп предстала в костюме яркого изумрудно-зеленого цвета. Обувь она выбрала также зеленой гаммы, но другого тона – весенней зелени. И, абсолютно точно, не прогадала: будь туфли в тон костюму, весь "лук" смотрелся бы слишком "причесанным" и плоским.

22 января 2020 года супруги Трамп отметили 15-ю годовщину свадьбы.

Конгресс США 7 января утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти". 

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

Теги: США, Дональд Трамп, платье, фигура, президент, мода и красота, Меланья Трамп, фото
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