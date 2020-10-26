"Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом

Украинская певица Маша Фокина поделилась в сети селфи, на котором запечатлена в компании своего деда – уволенного из трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Витольда Фокина.

Внучка уволенного из трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Витольда Фокина певица Маша Фокина 25 октября в Instagram разместила совместное фото со своим дедом. Артистка посвятила публикацию 88-летию родственника.

На снимке Фокины запечатлены во время отдыха на фоне водоема.

"С днем рождения, дедуля! Самый мудрый человек. Я горжусь тобой", – подписала она фото.

18 августа 2020 года 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В интервью "1+1", которое вышло 12 сентября, внучка Фокина сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

"И это было наше решение, чтобы дедушка начал заниматься этим", – завила тогда Фокина.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его.

После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что "неприятно поражены" высказываниями переговорщика.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации.