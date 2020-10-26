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26 октября, 2020
 
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"Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом

Украинская певица Маша Фокина поделилась в сети селфи, на котором запечатлена в компании своего деда – уволенного из трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Витольда Фокина.

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Фокина: С днем рождения, дедуля!
Фокина: С днем рождения, дедуля!
Фото: mashafokina / Instagram

Внучка уволенного из трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Витольда Фокина певица Маша Фокина 25 октября в Instagram разместила совместное фото со своим дедом. Артистка посвятила публикацию 88-летию родственника.

На снимке Фокины запечатлены во время отдыха на фоне водоема.

"С днем рождения, дедуля! Самый мудрый человек. Я горжусь тобой", – подписала она фото.

18 августа 2020 года 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В интервью "1+1", которое вышло 12 сентября, внучка Фокина сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

"И это было наше решение, чтобы дедушка начал заниматься этим", – завила тогда Фокина.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его.

После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что "неприятно поражены" высказываниями переговорщика.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации.

Теги: Витольд Фокин, Маша Фокина
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