"Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя". Российский актер Козловский высказался о войне РФ против Украины

Козловский: Пишу я этот текст не ради хайпа или желания еще больше разжечь пожар агрессии, а потому, что по-настоящему болит Фото: danilakozlovsky / Instagram

"То, что происходит сейчас, – это катастрофа. Во всех смыслах. Человеческая, гуманистическая, политическая, экономическая. Да какая угодно. Я люблю свою страну. Всем своим сердцем. И всегда считал, что истинный патриотизм – это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по-настоящему чувствуешь и испытываешь. К моему огромному личному разочарованию, далеко не всегда я проявлял это качество. Но сейчас тот момент, когда надо говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим, буквально на танках. И пишу я этот текст не ради хайпа или, боже упаси, желания еще больше разжечь пожар агрессии, а потому, что по-настоящему болит", – написал актер.

Также Козловский объяснил, почему он не заявлял о своей позиции прошлые восемь лет.

"Не знаю. Не видел, не понимал или не хотел видеть и понимать. Был равнодушен, интересовался исключительно своей жизнью, когда надо было всеми способами призывать к разуму и миру. Наивно полагал, что все это закончится и там уж наверху точно договорятся, ведь умные люди сидят. Не допустят войны. Допустили. Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя. За свое молчание и равнодушие все эти годы", – признался актер.

В своей публикации Козловский обратился к президенту РФ с просьбой остановить войну.

"Уважаемый господин президент, простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду. И мы – не "те граждане, которые против", как говорит один из высокопоставленных чиновников. А мы – жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя. Меня зовут Данила Козловский и я против войны. Говорю это только от своего имени и от своего сердца", – написал он в публикации.