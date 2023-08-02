  В Киеве покажут документальный фильм на английском языке о Сумах в первый месяц полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.

В мае 2023-го оккупанты увеличили обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны Украины.

В июне 2023 года командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал жителей приграничных территорий Сумской области эвакуироваться. По его сообщению, границу Украины на севере укрепляют минными полями и противотанковыми рвами. По его словам, государственная граница в этом районе практически полностью непроходима для оккупантов.