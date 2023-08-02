  В Киеве покажут документальный фильм на английском языке о Сумах в первый месяц полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ

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"Сумы имеют уникальную историю смелой борьбы против российской армии. Сумы показали, как сильны оказались украинские граждане, чтобы остановить врага", – говорится в описании фильма.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.
В мае 2023-го оккупанты увеличили обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны Украины.
В июне 2023 года командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал жителей приграничных территорий Сумской области эвакуироваться. По его сообщению, границу Украины на севере укрепляют минными полями и противотанковыми рвами. По его словам, государственная граница в этом районе практически полностью непроходима для оккупантов.