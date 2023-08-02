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02 августа, 2023
 
Новости

В Киеве покажут документальный фильм на английском языке о Сумах в первый месяц полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов
Видео: Щоденник війни. Сумщина UA / YouTube

4 августа в Доме кино в Киеве, на Саксаганского, 6, в 16.00 состоится бесплатный показ английской версии документального фильма Sumy. The Gut Punch о противостоянии города российским оккупантам в первый месяц полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщила команда проекта.

Чтобы посетить показ, необходимо заполнить специальную форму. 

"Сумы имеют уникальную историю смелой борьбы против российской армии. Сумы показали, как сильны оказались украинские граждане, чтобы остановить врага", – говорится в описании фильма.

ВИДЕО
Видео: Щоденник війни. Сумщина UA / YouTube
Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары

В мае 2023-го оккупанты увеличили обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны Украины.

В июне 2023 года командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал жителей приграничных территорий Сумской области эвакуироваться. По его сообщению, границу Украины на севере укрепляют минными полями и противотанковыми рвами. По его словам, государственная граница в этом районе практически полностью непроходима для оккупантов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, Сумы, война России против Украины
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