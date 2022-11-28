"Выглядит странно", "Муж поддерживает это?" 40-летняя Спирс возмутила сеть снимками, на которых запечатлена без белья и одежды

40-летняя Спирс позирует в кадре, сидя в ванне.
"Люблю сосать. Сосать дается мне легко", – подписала фото певица.
"У этого поста почти 30 тыс. комментариев за пять часов. Представьте, если бы она действительно использовала эту платформу для чего-то полезного", – отреагировали в сети.
"Это фото сделано со штатива или муж действительно поддерживает это?" – поинтересовались фолловеры.
"Выглядит странно", – написали поклонники.
"Кто-нибудь, заберите у нее телефон", – попросили подписчики.
Фото артистки можно посмотреть здесь.
1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.
С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.
23 июня 2021 года в Лос-Анджелесе состоялось судебное заседание, на котором Спирс рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.
29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.
9 июня 2022 года Спирс вышла замуж за американского тренера иранского происхождения Сэма Асгари. 28-летний Асгари стал третьим мужем певицы. Он ранее не был женат.