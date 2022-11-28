"Выглядит странно", "Муж поддерживает это?" 40-летняя Спирс возмутила сеть снимками, на которых запечатлена без белья и одежды

40-летняя Спирс позирует в кадре, сидя в ванне.

"Люблю сосать. Сосать дается мне легко", – подписала фото певица.

"У этого поста почти 30 тыс. комментариев за пять часов. Представьте, если бы она действительно использовала эту платформу для чего-то полезного", – отреагировали в сети.

"Это фото сделано со штатива или муж действительно поддерживает это?" – поинтересовались фолловеры.

"Выглядит странно", – написали поклонники.

"Кто-нибудь, заберите у нее телефон", – попросили подписчики.

Фото артистки можно посмотреть здесь.