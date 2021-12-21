  "Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID". Нардеп Тищенко не смог ответить Осадчей, какой вакциной он привит. Видео

"Вас заподозрили в том, что у вас нет приложения "Дія", а значит, сертификат [о вакцинации от коронавируса] у вас поддельный и куплен. У вас сертификат не поддельный?" – спросила у Тищенко Осадчая.
Нардеп заявил, что его "оболгали".
"Во-первых, я болел COVID-19, во-вторых, я сертифицировался в парламенте. В-третьих, я как замглавы фракции должен давать пример для людей", – заявил нардеп.
"Какой вакциной прививались?" – уточнила ведущая.
"Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID", – заявил Тищенко.
"COVID? Covishield?!" – переспросила Осадчая
"Нет-нет, я вакцинировался. Да, Pfizer", – подытожил он.
Ответ Тищенко можно послушать на третьей минуте ролика.
На то, что у Тищенко, возможно, имеется поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса обратил внимание украинский блогер Алексей Дурнев в своем новом выпуске YouTube-шоу, которое было опубликовано 6 декабря. Дурнев заявил, что когда журналисты в Верховной Раде попросили Тищенко показать им свой сертификат, он вывел на экран документ, который выглядел не совсем так, как выглядит настоящий, сгенерированный в приложении "Дія".
"Если у вас есть "Дія", вы можете ее запустить и посмотреть, как это выглядит, – сказал Дурнев, обращая внимание на расположение логотипа приложения в левом верхнем углу. – Похоже, фотошоп? Идет широкомасштабная компания за вакцинацию. Президент каждый день записывает ролики и говорит, что надо вакцинироваться, иначе мы не справимся… Но похоже, Тищенко решил положить на это все свой накачанный болт".
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 21 декабря первую дозу получили 14,4 млн человек, две дозы – 13 млн.