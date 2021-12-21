  "Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID". Нардеп Тищенко не смог ответить Осадчей, какой вакциной он привит. Видео

"Вас заподозрили в том, что у вас нет приложения "Дія", а значит, сертификат [о вакцинации от коронавируса] у вас поддельный и куплен. У вас сертификат не поддельный?" – спросила у Тищенко Осадчая.

Нардеп заявил, что его "оболгали".

"Во-первых, я болел COVID-19, во-вторых, я сертифицировался в парламенте. В-третьих, я как замглавы фракции должен давать пример для людей", – заявил нардеп.

"Какой вакциной прививались?" – уточнила ведущая.

"Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID", – заявил Тищенко.

"COVID? Covishield?!" – переспросила Осадчая

"Нет-нет, я вакцинировался. Да, Pfizer", – подытожил он.

Ответ Тищенко можно послушать на третьей минуте ролика.

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