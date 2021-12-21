Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2021
 
Новости

"Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID". Нардеп Тищенко не смог ответить Осадчей, какой вакциной он привит. Видео

 
|
Тищенко Осадчей: Я как замглавы фракции должен давать пример для людей
Тищенко – Осадчей: Я как замглавы фракции должен давать пример для людей
Фото: svitsketv / Instagram

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, отвечая на вопрос ведущей программы "Світське життя" Кати Осадчей, какой именно вакциной привился от коронавируса, сперва заявил, что она называется COVID, а после уточнений со стороны ведущий назвал еще один вариант. Комментарий Тищенко вышел в эфире канала "1+1" 19 декабря.

"Вас заподозрили в том, что у вас нет приложения "Дія", а значит, сертификат [о вакцинации от коронавируса] у вас поддельный и куплен. У вас сертификат не поддельный?" – спросила у Тищенко Осадчая.

Нардеп заявил, что его "оболгали". 

"Во-первых, я болел COVID-19, во-вторых, я сертифицировался в парламенте. В-третьих, я как замглавы фракции должен давать пример для людей", – заявил нардеп.

"Какой вакциной прививались?" – уточнила ведущая.

"Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID", – заявил Тищенко.

"COVID? Covishield?!" – переспросила Осадчая

"Нет-нет, я вакцинировался. Да, Pfizer", – подытожил он.

Ответ Тищенко можно послушать на третьей минуте ролика.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

На то, что у Тищенко, возможно, имеется поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса обратил внимание украинский блогер Алексей Дурнев в своем новом выпуске YouTube-шоу,  которое было опубликовано 6 декабря. Дурнев заявил, что когда журналисты в Верховной Раде попросили Тищенко показать им свой сертификат, он вывел на экран документ, который выглядел не совсем так, как выглядит настоящий, сгенерированный в приложении "Дія". 

"Если у вас есть "Дія", вы можете ее запустить и посмотреть, как это выглядит, – сказал Дурнев, обращая внимание на расположение логотипа приложения в левом верхнем углу. – Похоже, фотошоп? Идет широкомасштабная компания за вакцинацию. Президент каждый день записывает ролики и говорит, что надо вакцинироваться, иначе мы не справимся… Но похоже, Тищенко решил положить на это все свой накачанный болт".

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 21 декабря первую дозу получили 14,4 млн человек, две дозы – 13 млн.

Теги: Украина, вакцинация, Николай Тищенко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Остались ли в вашем окружении люди, которые могут вас критиковать?" Гордон задал Зеленскому более 70 вопросов, которые накопились за время его президентства
  "Остались ли в вашем окружении люди, которые могут вас критиковать?" Гордон задал Зеленскому более 70 вопросов, которые накопились за время его президентства
Дмитрий ГОРДОН
  Дорн: Когда ты первый раз встречаешься с Европой, думаешь: “Вау! Да ты че!” Переезжаешь и понимаешь: менталитет не мой, ценности не мои. Свобода? Да нет здесь ни хрена свободы
  Дорн: Когда ты первый раз встречаешься с Европой, думаешь: “Вау! Да ты че!” Переезжаешь и понимаешь: менталитет не мой, ценности не мои. Свобода? Да нет здесь ни хрена свободы
Дмитрий ГОРДОН
Мэр Чернигова Атрошенко: Скоро целые кварталы будут отключаться от тепла и воды, потому что у местных бюджетов не остается средств на развитие
Мэр Чернигова Атрошенко: Скоро целые кварталы будут отключаться от тепла и воды, потому что у местных бюджетов не остается средств на развитие
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дорн: Мои кумиры детства? “На-на“, Газманов, Укупник… Я не шучу
  Дорн: Мои кумиры детства? “На-на“, Газманов, Укупник… Я не шучу
Дмитрий ГОРДОН
"Ого! Огонь". Сопонару и Саливанчук в сильно декольтированных платьях попрыгали перед камерой
"Ого! Огонь". Сопонару и Саливанчук в сильно декольтированных платьях попрыгали перед камерой
  "Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID". Нардеп Тищенко не смог ответить Осадчей, какой вакциной он привит. Видео
  "Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID". Нардеп Тищенко не смог ответить Осадчей, какой вакциной он привит. Видео
"Прелесть". Тина Кароль оголила грудь и бедро
"Прелесть". Тина Кароль оголила грудь и бедро
Главные героини сериала "Секс в большом городе" отреагировали на скандал вокруг Криса Нота, обвиняемого в изнасилованиях
Главные героини сериала "Секс в большом городе" отреагировали на скандал вокруг Криса Нота, обвиняемого в изнасилованиях
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед
Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака
Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала оголенную спину и декольте
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала оголенную спину и декольте
  Вышел первый трейлер спецэпизода о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс". Видео
  Вышел первый трейлер спецэпизода о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс". Видео
  Дорн: Как я несколько месяцев прожил в США без женщин? Дрочил
  Дорн: Как я несколько месяцев прожил в США без женщин? Дрочил
"Вареник хоть бы прикрыла". Волочкова в поперечном шпагате покружилась над головой у мужчины
"Вареник хоть бы прикрыла". Волочкова в поперечном шпагате покружилась над головой у мужчины
"На тебя дети подписаны, вы что делаете?" Футболист Довбик показал ягодицы жены на отдыхе на Мальдивах
"На тебя дети подписаны, вы что делаете?" Футболист Довбик показал ягодицы жены на отдыхе на Мальдивах
"Весь год я пребывала в любви". Жанна Бадоева в глубоком декольте публично призналась в любви
"Весь год я пребывала в любви". Жанна Бадоева в глубоком декольте публично призналась в любви
"Красотка, улыбка ослепительна". Каменских снялась в облегающем платье с разрезом выше бедра
"Красотка, улыбка ослепительна". Каменских снялась в облегающем платье с разрезом выше бедра
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS